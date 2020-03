Hohe Rücklaufquote

Wertheim.Die Umfrage der Stadt Wertheim zum Mittagessen in den acht Ganztagsschulen hat bei Schülern, Eltern und Lehrern offenbar ins Schwarze getroffen. Die Rücklaufquote ist mit fast 60 Prozent erfreulich hoch. Im Rathaus hat jetzt die Auswertung begonnen. Mitte des Jahres sollen die Ergebnisse dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden.

Im Dezember hatte die Verwaltung dem Gremium einen Bericht zur Verpflegung an den Ganztagsschulen vorgestellt. Dabei stach die unterschiedliche Akzeptanz von Schule zu Schule ins Auge. Sie reicht von durchschnittlich 100 Essen am Tag für die knapp 650 Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums über 64 Essen für 164 Schüler der Otfried-Preußler-Schule bis zu lediglich 22 Mahlzeiten ausgerechnet an der größten Schule in städtischer Trägerschaft, der Comenius Realschule mit 931 Schülern. An allen acht Ganztagsschulen zusammengerechnet werden pro Tag im Schnitt 345 Essen ausgegeben.

Akzeptanz verbessern

Wie können Angebot und Akzeptanz verbessert werden? Aufschluss dazu erhofft sich die Verwaltung von der Befragung, die nach den Weihnachtsferien gestartet wurde. Das Referat Bildung und Familie der Stadtverwaltung formulierte dazu gemeinsam mit dem Landeszentrum für Ernährung in Nuancen unterschiedliche Fragebögen für Schüler, Eltern und Schulpersonal. Die subjektive Bewertung des Essens spielte darin ebenso eine Rolle wie das Ambiente der Mensa oder die Abläufe beim Bestellen und Bezahlen. Auch Gründe für die Nichtteilnahme am Mittagessen wurden abgefragt. Am Ende eines jeden Fragebogens konnten Wünsche für Veränderungen genannt werden.

Höchste Beteiligung an der OPS

Rund 5300 dieser Bögen wurden an den Schulen verteilt und vor Beginn der Faschingsferien wieder eingesammelt. Knapp 3100 Bögen kamen ausgefüllt zurück, das entspricht einer Rücklaufquote von 58,3 Prozent. Die Beteiligung schwankte dabei je nach Schule zwischen 47,3 (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium) und 78,8 Prozent (Otfried-Preußler-Schule). Besonders eifrig machten die Schüler von der Möglichkeit Gebrauch, sich zur Akzeptanz und zur Qualität des Schulmittagessens zu äußern (Beteiligung 71,1 Prozent). Aber auch das Schulpersonal (50,8 Prozent) und die Eltern (46,6 Prozent) nutzten die Umfrage rege.

Damit hat die Verwaltung nun eine sehr breite Datengrundlage für die Untersuchung von Qualität und Akzeptanz des Mittagessens an den Wertheimer Ganztagsschulen. Das Ergebnis der Umfrage und darauf aufbauende Vorschläge wird sie dem Gemeinderat noch vor der Sommerpause vorlegen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020