Hoffnung auf Besuch rückt in die Ferne

Vorsichtig optimistisch waren die Wertheimer Partnerstädte noch im Juni im Blick auf ein baldiges Wiedersehen. Doch die hohen Infektionszahlen lassen einen Besuch in die Ferne rücken.

Wertheim. Mit Telefonanrufen und E-Mails steht die Internationale Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW) weiter mit den europäischen Freunden in Kontakt.

Im Sommer war man in der Einschätzungen über die Entwicklung der Pandemie recht zuversichtlich – mit der Einschränkung, dass hierzu das verantwortungsvolle Handeln jedes Einzelnen nötig sei.

Diese Einstellung hatte auch Gesine Devere von der „Twinning Association“, dem Partnerschaftsverein von Huntingdon und Godmanchester. Sie ist zuständig für die Verbindungen nach Wertheim. Hoffnungsvoll, aber auch skeptisch und vorsichtig plante sie damals für Ende Oktober eine kleine Rundreise durch Deutschland. Doch daraus wurde nichts.

Große Hilfsbereitschaft

Auch in Cambridgeshire liegt die Zahl der Covid-Infizierten auf einem hohen Niveau und das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt. Detaillierte Vorgaben sollen das Verhalten der Menschen so beeinflussen, dass das Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt, dass Schulen und Kindergärten nicht geschlossen werden müssen. Doch Geschäfte und Läden, die keine lebenswichtigen Produkte anbieten, bleiben geschlossen. Trotz vieler Einschränkungen ist die Bereitschaft, denen zu helfen, die besonders bedürftig sind, in England traditionell sehr groß. Dafür dürfen die ehrenamtlich Tätigen auch das Haus verlassen.

Dick Taplin, der Bürgermeister von Godmanchester, hat mit dem Gemeinderat eine Organisation für gegenseitige Hilfe gegründet. „Straßenkoordinatoren“ bleiben hierbei mit ihren Nachbarn in Kontakt und arrangieren Hilfe, wo sie benötigt wird: Beim Einkaufen oder dem Gang zur Apotheke oder sie besuchen Bürger, die sich in ihren eigenen vier Wänden isoliert fühlen.

Dieses Netzwerk wird von einer „Timebank-Organisation“ unterstützt, in der die Menschen ihre Zeit zur Verfügung stellen sowie von einer Foodbank, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. „Glücklicherweise haben wir nicht viele mit solchen Bedürfnissen“, schreibt Dick Taplin.

In Huntingdon ist der bisherige stellvertretende Bürgermeister Karl Webb zum Bürgermeister gewählt worden. Mit seiner Frau Hilary und dem Gemeinderat hat auch er einen Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit auf die Betreuung hilfsbedürftiger Bürger gelegt. Auch in der französischen Partnerstadt Salon-de-Provence versucht man, mit den Regeln eines harten Lockdowns zurechtzukommen. Mauricette Roussel, langjährige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins schreibt: „Das Virus breitet sich mit hoher Geschwindigkeit aus. Patienten werden in Krankenhäuser andere Städte transportiert.

Operationen abgesagt

Viele Operationen werden abgesagt, um das Personal auf den Intensivstationen zu entlasten. Die Situation ist besorgniserregend.“ Sie hofft, „dass wir sehr schnell zum normalen Leben zurückkehren können. Ich mache mir Sorgen um meine Familie, meine Freunde und euch alle in den Partnerstädten. Wir fühlen uns mehr denn je nahe.“

Laura Zampagli aus Gubbio, der italienischen Partnerstadt in der Region Umbrien, beschreibt, wie sich die Situation während der Sommermonate zunächst entspannt hat. „Im Sommer wurden wir von Touristen überflutet“, schreibt sie, hauptsächlich von Italienern, die kleine Städte und Dörfer entdecken wollten. Bis Anfang Oktober schien alles ohne Probleme zu laufen, als die Infektionsfälle mit der zunehmenden Anzahl von Tests von Tag zu Tag zunahmen.“ Laura erklärt, dass Italien in drei Risikozonen eingeteilt sei, in gelbe, orangene und rote Zonen. Bisher befand sich Umbrien in der gelben Zone, dann gehörte man zur orangenen Zone mit mittlerem Risiko. Damit ist es verboten, die Stadt zu verlassen, Cafés, Restaurants, Bars sind den ganzen Tag geschlossen, in Sekundarschulen gibt es nur Fernunterricht. Zwar darf man noch spazieren zu gehen, aber alle Turnhallen, Schwimmbäder, Kinos und Theater sind geschlossen. „Wir müssen immer optimistisch sein, aber die Atmosphäre ist jetzt überall von Sorge und etwas Misstrauen gegenüber der zentralen und regionalen Regierung wegen der manchmal verwirrenden Regelungen dieser Pandemie geprägt“, sagt Laura.

Imre Helyes aus der ungarischen Partnerstadt Szentendre sieht die Entwicklung in Ungarn so: „Im Frühjahr dieses Jahres hatten wir im Vergleich zum heutigen Stand eine recht gut kontrollierte Situation. Im September schloss die Regierung zu lange die Augen vor den zunehmenden Anzeichen einer wachsenden Gesundheitsgefahr und betonte alle Arten von wirtschaftlichen und politischen Aspekten, außer dem allgemeinen Interesse der öffentlichen Gesundheit.“

Ausgangssperre in Ungarn

Die landesweite Situation in Ungarn habe sich verschlechtert. Erst spät habe die Regierung Maßnahmen ergriffen wie eine Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, Onlineunterricht an Gymnasien und Universitäten, Familienfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen in engstem Kreis, Versammlungen und öffentliche Veranstaltungen, auch Sport, Theater und Konzerte sind bis auf wenige Ausnahmen verboten. Offizielle Informationen über die lokale Infektionssituation seien nicht verfügbar. Man höre nur inoffiziell von lokalen privaten Quellen über die wachsende Zahl von Infektions- und Todesfällen in Szentendre. Zum Abschluss schreibt Imre: „In meiner Familie geht es uns zum Glück allen gut. Ich erledige den Großteil meiner offiziellen Aufgaben online. Wir versuchen, uns gegenseitig so viel wie möglich zu helfen. Ich hoffe, es geht euch allen gut in Wertheim und in unseren anderen Partnerstädten! Bitte seien Sie sehr vorsichtig und bleiben Sie gesund!“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020