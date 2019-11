Wertheim.Finanzminister Wolfgang Stein hatte das Ergebnis der Jahresrechnung für 2018 bereits in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen vorgestellt (wir berichteten). Höhere Einnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, sorgten dafür, dass die Rücklagen um fast vier Millionen Euro erhöht werden konnten und keine neuen Schulden aufgenommen werden mussten, sondern abgebaut wurden.

In der Aussprache im Gemeinderat am Montag herrschte natürlich große Freude über das positive Ergebnis, es gab aber auch mahnende Worte. Stefan Kempf (Bürgerliste) sprach von einem „Rekordhaushalt“, befürchtet aber, dass angesichts des konjunkturellen Abschwungs der „Höhepunkt der Party erreicht“ ist.

Patrick Schönig (SPD) verwies auf „unterschiedliche Prognosen“ der Konjunkturforscher. Man wisse nicht genau, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gebe es Investitionsbedarf in vielen Bereichen.

Man solle deshalb „nicht zwanghaft an der schwarzen Null festhalten“ und eine maßvolle Kreditaufnahme ins Auge fassen. Schönig beklagte sich über die Finanzpolitik der schwarz-grünen Landesregierung: Baden-Württemberg erziele Rekord-Steuereinnahmen, gebe aber zu wenig davon an die Kommunen weiter. „Wir benötigen Geld, auch aus Stuttgart“, sagte er.

Gut gewirtschaftet

Axel Wältz (CDU) stellte fest: „Die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Der Mittelstand hat kräftig Steuern gezahlt.“ Mit den jetzt vorhandenen Rücklagen könne sich Wertheim „über Wasser halten“. Wältz sprach sich gegen eine Neuverschuldung aus: „Einen ausgeglichenen Haushalt sollten wir uns schon vornehmen.“

Richard Diehm (Grüne) schloss sich dem Lob an. Alle im Konzern der Stadt Wertheim hätten zu dem Erfolg beigetragen. Einige Projekte seien allerdings nicht ausgeführt worden. Die Verwaltung sei zum Teil an ihre Grenzen gekommen. Bemerkenswert sei natürlich die Höhe der Rücklagen. Auf der anderen Seite sei es „nicht toll“, dass derzeit Strafzinsen für Guthaben gezahlt werden müssten, so Diehm.

Christian Ulzhöfer (Bürgerliste) sagte, dass die vergangenen zehn Jahre in Bezug auf die Finanzen „außerordentlich gut gelaufen“ seien. Man müsse diesbezüglich von einer Ausnahmesituation ausgehen. Im kommenden Jahr werde es „definitiv nicht besser“. „Wir sollten zurückhaltend planen. Generell tue man sich schwer, Schulden abzubauen“, schloss er sein Fazit.

Der Gemeinderat billigte schließlich einstimmig das Ergebnis, die Prüfung und die Feststellung der Jahresrechnung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019