Höhefelder Kirchengemeinderäte eingeführt

Höhefeld.In einem Gottesdienst wurden die neugewählten Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Höhefeld in ihr Amt eingeführt. Verpflichtet wurden Elisabeth Flegler, Anna Segner, Wolfgang Schwab und Georg Winkler. Pfarrerin Heike Dinse würdigte das Engagement der Wiedergewählten und der neugewählten Anna Segner für ihre Bereitschaft, das Leben der Kirchengemeinde in den nächsten Jahren aktiv mitzugestalten. Ein besonderes Lob gab es für die nach langer Zeit ausscheidende Kirchengemeinderätin Meta Matthies, die in dieser Zeit eine stets aktive und verlässliche Kirchengemeinderätin gewesen sei. Das Bild zeigt Pfarrerin Heike Dinse mit der verabschiedeten und der neu gewählten Kirchengemeinderätin und den wiedergewählten Kirchengemeinderäten. Bild: Evangelische Kirche

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.02.2020