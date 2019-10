Höchste Zeit für verbindliche Aussage

Wertheim.Wenn es um die Sanierung der abgebrannten Polizei-Turnhalle auf dem Reinhardshof geht, bekommen die meisten Wertheimer das Gefühl, in eine Endlosschleife geraten zu sein.

Bisher haben sich Innen- und Finanzministerium den Ball immer wieder zugespielt, wer für die endgültige Entscheidung zuständig ist. So fordert das Finanzministerium eine Aussage vom Innenministerium, dass der Polizeistandort Wertheim über das Jahr 2023 hinaus betrieben werden soll, bevor man über die Sanierung der Halle nachdenken werde.

Nachdem bereits rund 14 Millionen Euro in den Standort geflossen sind, inklusive Neubau der Raumschießanlage, mutet diese Aussage schon ein wenig merkwürdig an. Zumal laut des leitenden Regierungsdirektors des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn, Ingo-Michael Greiner, die bestehende Versicherung die Kosten für den Wiederaufbau übernehmen würde.

Allerdings verwies Greiner vergangener Woche in einem Gespräch mit Nachdruck darauf, dass es sich dann ausdrücklich nur um einen Wiederaufbau handeln könne.

Klar ist auch, dass jede einzelne Maßnahme in diesem Fall mit der Versicherung abgestimmt werden müsste, denn: jeglicher Neubau oder gewünschte Veränderungen müssen vom Land getragen werden.

Eine Anfang dieser Woche von der Redaktion beim Finanzministerium gestellte Anfrage nach den konkreten Gründen der ausbleibenden Entscheidung wurde bis zum Redaktionsschluss am Freitag noch nicht beantwortet.

In einem früheren Schreiben ließ das Finanzministerium folgendes verlauten: „Wenn die Halle grundlegend saniert und damit auch modernisiert wird, braucht das Land aber entweder eine dauerhafte Nutzung oder jemanden, der auch Interesse an einer späteren Nutzung hat. Wir können keine Halle sanieren und sie in Zukunft leer stehen lassen. Eine Sanierung der Sporthalle ist also nur dann wirtschaftlich, wenn eine Anschlussverwendung für die Halle gefunden werden kann. Wenn wir einen Partner für eine Nachnutzung finden, der die Kosten entsprechend mitträgt, wäre die Entscheidung leichter.“

Der Redaktion ist inzwischen bekannt, dass Anfang September ein nichtöffentliches Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister der Stadt Wertheim, Markus Herrera Torrez, Vertretern der Polizeihochschule und der Landesregierung stattgefunden hat.

Mit Sicherheit wird Herrera Torrez deutlich gemacht haben, dass die Stadt ein sehr großes Interesse daran habe, dass der Polizeistandort erhalten bleibt und zum anderen die Halle endlich saniert wird. Denn die Auslagerung des Polizeisports auf Wertheimer Hallen sorgt für entsprechenden Druck. Daran hat Herrera Torrez bisher nie einen Zweifel gelassen und es bereits mehrfach in dieser Art öffentlich geäußert. Zu eventuellen konkreten Absprachen des Gesprächs wollte niemand Stellung beziehen.

Trotz der Versicherungslage und der grundsätzlichen Bereitschaft der Stadt hat sich bisher noch nichts ändert in Sachen Turnhallensanierung.

Neue Stellen – neue Hoffnung

Durch den Doppelhaushalt des Landes 2020/21, der noch nicht beschlossen ist, könnte jedoch Bewegung in das Thema kommen. Immerhin hat die Landesregierung die Fortführung der Einstellungsoffensive im Polizeidienst und die Schaffung weiterer 3000 Stellen vorgesehen. Vor diesem Hintergrund versucht der Landtagsabgeordnete Dr. Wolfgang Reinhart die Landesregierung für das Thema Polizeiturnhalle in Wertheim zu sensibilisieren. „Wenn in den kommenden Jahren zusätzliche 3000 Polizeianwärter im Land ausgebildet werden, kommt der Außenstelle der Hochschule der Polizei in Wertheim weiter eine wichtige Rolle zu“, so Reinhart.

In seinen Augen ist eine zeitnahe Sanierung der Halle wichtig. Er schrieb deshalb am Freitag, 18. Oktober, einen Brief an die Direktorin Annette Ipach-Öhmann (Vermögen und Bau Baden-Württemberg). In Bezug auf die gewünschte Fortführung der Einstellungsoffensive heißt es in seinem Brief: „Der seit vielen Jahren durchweg hochgeschätzte Standort, der nun auch mit der Übergabe der weiteren Gebäude zur Aus- und Fortbildung für die Polizei in wenigen Tagen weiter gestärkt wird, hat damit eine langfristige Perspektive. In diesem Zusammenhang ist es ebenso wichtig, dass nun auch die seinerzeit durch einen Brandanschlag zerstörte Sporthalle wieder renoviert und durch die Polizei genutzt werden kann. Die dazu nötigen und überschaubaren Aufwendungen könnten zusätzlich durch die Erstattungen der Versicherung abgefedert werden.“

Ob sein Brief und die aufgezählten Faktoren die erhoffte Wirkung haben, könnte sich am Dienstag, 29. Oktober, zeigen. Dann sind unter anderem Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, Staatssekretärin Gisela Splett, Ingo-Michael Greiner und Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei, auf dem Reinhardshof zu Gast, um die Gebäude und die Millionen teure neue Raumschießanlage zu übergeben und einzuweihen. Die Raumschießanlage entspricht übrigens nicht nur den reinen Standards, sondern ist laut Aussage der Polizei eine der modernsten in Europa.

Bei solch einer Übergabe wird oft symbolisch ein überdimensionaler Schlüssel ausgehändigt. Vielleicht ist es ja ein Generalschlüssel, der auch in die Tür zur Turnhalle passt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019