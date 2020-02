Hochzeitstag nur alle vier Jahre

Außergewöhnliche Daten sind immer beliebte Hochzeitstermine – nicht so jedoch der 29. Februar in der Region.

Wertheim/Kreuzwertheim/Buchen. Er:„Warum bist du heute so sauer?“ Sie: „Du hast unseren Hochzeitstag vergessen!“ Er: „Ach, das war heute?“ – Damit genau dieser Ärger nicht passiert, suchen sich viele Pärchen für ihre Trauung ein besonderes Datum aus. Der Ansturm auf die Standesämter und Kirchen an solchen Tagen, wie beispielsweise der 12.12.2012 oder der 2.2.2002, war immer deutlich höher als an „normalen“ Tagen.

Ganz anders sieht es jedoch am 29. Februar aus – das Datum, dass nur in einem Schaltjahr, also alle vier Jahre vorkommt.

Holger Rempt ist in Wertheim der zuständige Standesbeamte. An diesem 29. Februar braucht er nicht arbeiten. Und beim Blättern in den Analen der Stadt wird er auch nicht fündig, dass Wertheimer sich an diesem Tag „getraut“ haben. „Wir beobachten oft, dass in anderen Orten dieses Phänomen auftritt, an diesem Tag heiraten zu wollen. In Wertheim ist dies jedoch nicht der Fall“, sagt Pressesprecherin Angela Steffan.

Das Statistische Landesamt gibt ihr recht. Laut deren Erfassung gaben sich am 29. Februar 2016 in Baden-Württemberg 131 Ehepaare das Ja-Wort. Das sind „annähernd fünfmal so viele wie an den anderen Montagen im Februar 2016. Dies ist sicherlich auf den ’Schalttag’ als besonderes Hochzeitsdatum zurückzuführen“, so die Auskunft.

Übrigens war die Zahl der Trauungen am 29. Februar im Jahr 2008 und vor allem Jahr 1980 besonders hoch. Das Statistische Landesamt führt dies jedoch darauf zurück, weil dieser Tag jeweils ein Freitag war.

Auch für eine kirchliche Trauung hat sich in Wertheim weder beim Pfarramt der Emmausgemeinde noch bei Pater Joachim Seraphin, zuständig für Külsheim, Bronnbach, Reicholzheim und Dörlesberg, jemand angemeldet. „Ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals in einem Schaltjahr an einem 29. Februar eine Trauung vorgenommen zu haben“, sagt er und hat so seine Begründung dafür.

Auch Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma kann es am heutigen Samstag etwas ruhiger angehen lassen. Denn auch er ist als Standesbeamter nicht im Einsatz.

Das eigentliche Kreuzwertheimer Standesamt ist inzwischen in Marktheidenfeld angesiedelt. Hier ist Christian Brand zuständig. Bei der Durchsicht seiner Unterlagen kommt heraus, dass es am 29. Februar 2016 eine Hochzeit in Kreuzwertheim gegeben hat. Und in Marktheidenfeld findet an diesem Samstag nach vielen Jahren an diesem Schaltjahrtag mal wieder eine Trauzeremonie statt. Von einem Phänomen will auch er nicht reden. Dass an diesem 29. Februar so selten in der Region geheiratet wird, begründet er so: „Der Februar ist grundsätzlich kein typischer Heiratsmonat. Dazu kommt, dass der Termin oft noch um Fasching herum liegt, und da wollen die allerwenigsten heiraten.“ Das ist auch in Freudenberg so, wie Standesbeamtin Gabi Müssig weiß. Auch sie muss heute nicht arbeiten.

In Buchen hingegen gibt es zwei, die sich an diesem besonderen Tag trauen: Christine Eberlein und Armin Weinlein.

Passend zur eigenen Geschichte

Die beiden haben sich vor 25 Jahren zur Fastnacht kennengelernt. Als sie im letzten Jahr beschlossen zu heiraten, kam für sie nur ein besonderer Termin in Frage: der 20.02.2020 – der schmutzige Donnerstag, wie beiden lachend erzählen. Und nun setzen sie noch einen drauf. Denn die kirchliche Segensfeier findet heute, am 29. Februar, in einer Kapelle in Buchen statt. Auch dieser Termin wurde nicht zufällig gewählt. „Der nächste Samstag nach unserer standesamtlichen Trauung wäre Fastnacht gewesen.

„Da kann man doch nicht Hochzeit feiern“, sagt Armin. Und Christiane ergänzt: „Natürlich hätten wir auch im Sommer die Segensfeier machen können. Aber als wir dann gesehen haben, dass eine Woche später der 29. Februar, also wieder ein außergewöhnliches Datum ist, haben wir gedacht, das passt zu unserer außergewöhnlichen Geschichte.“

Angst, ihren Hochzeitstag zu vergessen, haben die beiden sicher nicht. Dafür haben sie mit ihrer ungewöhnlichen Terminwahl gesorgt.

