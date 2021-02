Hinterließ der Dieb ein Ersatzrad?

Bestenheid.In Bestenheid hat sich am Donnerstag ein Fahrraddiebstahl ereignet. Am gleichen Ort ließ eine unbekannte Person ein anderes Fahrrad zurück. Zuvor hatte jemand zwischen 13 bis 15.30 Uhr in der Straße „Kleiner Weg“ ein Jugendfahrrad entwendet. Unklar ist, ob dieselbe Person das Fahrrad als „Ersatz“ an der Stelle hinterließ oder ein unbekannter Dritter das ältere Fahrrad der Marke „Hercules“ zufällig auf demselben Platz abstellte.

Die Polizei Wertheim sucht nun nach Zeugen, die das zurückgelassene Fahrrad zuordnen können oder Angaben zu dem Verbleib des Diebesgutes machen können. Das gestohlene Rad der Marke „Focus“ ist blau-orangefarben mit einem schwarzen Schriftzug „Focus“, hat eine 24-Gang Kettenschaltung und stand vor einem Privatanwesen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021