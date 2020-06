Hingucker lassen Altstadt erblühen

Wertheim.Ein Blickfang sind die neuen Blumenkübel an verschiedenen Stellen in der Wertheimer Altstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfreuen diese Hingucker an der Stiftskirche und am Spitzen Turm seit kurzem die Besucher – passend zum Wiederaufblühen des öffentlichen Lebens infolge der Lockerungen. Möglich gemacht hat das der Gewinn des Stadtmarketingpreises Baden-Württemberg für die „Lokalhelden Wertheim“ im Herbst. „Der schöne neue Blumenschmuck, der unsere Altstadt nun zusätzlich erblühen lässt, zeigt, dass der Stadtmarketingpreis nicht nur eine theoretische Ehrung auf dem Papier ist“, freut sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez.

Die Lokalhelden-Kampagne „Buy local – besorg’s Dir vor Ort“ wurde 2019 als herausragendes Beispiel ausgezeichnet, wie lokaler Einkaufs- und Erlebnisraum aufgewertet werden kann.

Mit dem Gewinn waren mehrere Sachpreise verbunden, darunter Blumenschmuck der Firma „Flower & Shower“ aus Kleve. „Prachtvoll blühende Farben für den Sommer und die Gewissheit, dass die Kampagne große Klasse ist, bestärken die Stadt und unseren Innenstadtmanager Christian Schlager in ihrem Handeln“, erklärt Herrera Torrez. „Gerade in der aktuellen Krise können unsere Betriebe in der Innenstadt weiterhin auf unsere kreative Unterstützung setzen.“

Rund zwanzig Körbe, Türme und Kästen wurden nahe der Stiftskirche, des Spitzen Turms und auf dem Balkon der Parfümerie Akzente am Marktplatz angebracht. Die möglichen Standorte stimmte das Innenstadtmanagement bei einem Ortstermin mit Bert de Kruijk, dem Geschäftsführer von „Flower & Power“, sowie dem Stadtgärtner Bernhard Weimer ab. Im Sachpreis beinhaltet ist auch die regelmäßige Pflege, wie etwa Gießen und Wartung, bis zum Saisonende im Herbst.

Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben großen Wert auf Nachhaltigkeit bei Material und Bewässerung. Die eingesetzten Blühpflanzen seien biologisch vielfältig und insektenfreundlich. stv

