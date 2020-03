Hilfe für krebskranke Kinder und Eltern

Wertheim.Bereits zum wiederholten Male unterstützen die Stadtwerke Wertheim und deren Mitarbeiter die Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorerkrankte Kinder Main-Tauber. Am Montag übergaben Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier und Betriebsratsvorsitzender Holger Weis eine Spende in Höhe von 1500 Euro an Brigitte Gläser, eine der gleichberechtigten Vorstände von Aktion Regenbogen.

Rund 950 Euro davon haben die Mitarbeiter durch ihre Beteiligung an Spielen bei zwei Weihnachtsfeiern des Unternehmens gespendet. Der Betrag wurde dann vom Unternehmen aufgestockt. Die nun übergebene Summe stammt von zwei Weihnachtsfeiern.

Familien belastet

Mit der Spende, so Beier, trage man dazu bei, dass sich Familien voll auf ihr erkranktes Kind konzentrieren können. Brigitte Gläser sagte, die Situation für die Familien der Betroffenen sei sehr belastend. Familien, aber auch die Ärzte und Mitarbeiter der entsprechenden Station der Unikinik Würzburg seien sehr dankbar für die Hilfe. Behandelt werden Kinder vom Säugling über Jugendliche bis zu junge Erwachsenen mit 21 Jahren. Die Spende werde man auf verschiedene Projekte des Vereins aufteilen. Ein Teil soll die Mutperlen unterstützen.

Mutperle

Die erkrankten Kinder erhalten für jede Behandlung und Untersuchung eine Mutperle als Zeichen ihres Muts. „Wenn man sieht, welch lange Perlenketten einige Kinder haben, sieht man, was sie mitmachen.“ Der Verein unterstützt aber auch die Ausstattung der Station und die Forschung.

„Wir haben die Anschubfinanzierung einer Assistentenstelle in einem Forschungsprojekt zu T-Zellen unterstützt, die Stelle wird jetzt komplett von der Uniklinik getragen und weitergeführt“, freute sie sich über den Erfolg. bdg

