Hilfe für Hund und Katz

Wertheim.Die Straub Beauty Group hat 1500 Euro an das Theodora Brand Tierheim Wertheim gespendet. „Tierheime haben es während der Corona-Pandemie zusätzlich schwer, deshalb war es für uns ein großes Anliegen, den Tierschutzverein Wertheim in der aktuellen Situation zu unterstützen“, betonte Jelto Hendriok, geschäftsführender Gesellschafter der Straub Beauty Group, in einer Pressemitteilung.

Schutz vor Ansteckung

Im Namen des Tierschutzvereins bedankte sich Monika Eggerer. Durch die Spende von 1500 Euro werde unter anderem die medizinische Betreuung der vielen Hunde und Katzen, die im Tierheim leben, weiterhin gewährleistet. Auf Besucherverkehr verzichtet das Tierheim momentan aufgrund erhöhter Ansteckungsgefahr zum Schutz der Mitarbeiter. Pflegetiere werden aktuell nicht aufgenommen.

Das Tierheim leidet finanziell durch das Ausbleiben von Spenden unter den Folgen der Pandemie (siehe Artikel vom Samstag, 16. Januar). Über Unterstützung in Form einer Sach- oder Geldspende, aber auch über Mitgliedschaften oder Patenschaften würden sich die Verantwortlichen des Tierschutzvereins freuen, heißt es weiter. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.01.2021