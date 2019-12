Herz aufblühen lassen

Dörlesberg.Ein Adventskonzert veranstaltet der Musikverein Dörlesberg am Samstag, 14. Dezember, in der Pfarrkirche Sankt Dorothea in Dörlesberg. Beginn ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt für das sinfonische Konzert des Blasorchesters ist frei. Im Anschluss gibt es Glühwein und Punsch an der Feuerwehr. Spenden kommen dem Kindergarten und der Jugendarbeit des Vereins zugute, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Bereits seit September proben die Musiker für das Konzert und Bernhard Müssig, der Dirigent des Vereins, hat wieder ein anspruchsvolles und kurzweiliges Programm zusammengestellt. Von „And the Herald Angels sang“ über „Wachet auf!“ bis hin zu „Zadoc the priest“ ist alles mit dabei, was das musikalische Herz vor Weihnachten aufblühen lässt.

Bei der „Generalprobe“ auf dem Bronnbacher Weihnachtsmarkt waren fast alle Plätze trotz eisiger Temperaturen in der ehemaligen Zisterzienserabtei besetzt. Wer das Konzert in der Klosterkiche verpasst hat, erhält am kommenden Samstag somit die Chance, bei der Wiederauflage in der barocken Pfarrkirche Dörlesberg dabei zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019