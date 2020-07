Herren I holen sich Titel

Vorzeitig machte die erste Herrenmannschaft der Tennis-Abteilung des TSV Kreuzwertheim in der B1 ihr Meisterstück mit einem 6:3-Heimsieg gegen den TV Aschaffenburg III perfekt. Trotz verletzungsbedingter Aufgabe von Roman Zveplan auf Position 1 ging das Team mit 4:2 aus den Einzeln. Tobias Beck, Fabian Beck, Nico Herbert und Sebastian Schreck gewann relativ klar ihre Spiele. Auch in den Doppeln ließen die TSV-Cracks keine Zweifel und Eitel/Herbert und Beck/M. Eitel brachten den Sieg und damit die Meisterschaft nach Hause.

Auf einem ähnlich guten Weg befinden sich die Herren 30/1 in der K1. Sie gewannen beim TV Sulzbach mit 8:1 und sind im Moment Tabellenführer, obwohl das Team mit Verletzungen zu kämpfen hat. Mit Mario Roßberg musste erneut kurzfristig ein Stammspieler ersetzt werden. Ihre Einzel gewannen R. Sveplan, M. Eitel, T. Enders, Johannes Hock und T. Habel. Somit war der Sieg schon nach den Einzel besiegelt. Deutlich gewannen auch Zveplan/Eitel, Enders/Hock sowie Scheiber/Habel die Doppel. Mit einem Sieg am Wochenende könnte das Team eine Meisterschaft für den TSV feiern.

Ebenfalls auf dem „Platz an der Sonne“ stehen die Herren 30/2. Sie schlugen in der K3 den TSV Viktoria Homburg mit 4:2. Die Einzel holten sich Matthias Dölger und Marco Kraus in seinem 1. Match für den TSV. In den Doppen siegten Dölger/Schweyer und Kraus/Smekal, wobei Letztere ihre beiden Sätze nach recht klaren Rückständen (2:5 beziehungsweise 1:4 noch drehten.

Eine nicht einkalkulierte Niederlage mussten die Herren 65 in der B2 bei der SSKC Poseidon Aschaffen einstecken. Man verlor unglücklich mit 2:4. Peter Weber siegte nach hartem Kampf im Match-Tie-Break. Verloren gingen leider etwas unerwartet die beiden mittleren Einzel. Erich Plache gewann das 2. Einzel für den TSV. Nach dem Zwischenstand von gingen allerdings beide Doppel ziemlich glatt verloren.

Mit 5:1 gewannen die Damen 1 in der K3 beim TSV Viktoria Homburg. Mit 3:1 ging man aus den Einzel und holte auch noch beide Doppel nach Kreuzwertheim. Aktuell steht man punktgleich mit dem SV Greußenheim an der Tabellenspitze. Die Einzel gewannen R. Scheiber, Luisa Dölger und Lisa Gebhardt. Die Doppel Enders/Scheiber und Dölger/Gebhardt rundeten den Sieg ab. Nächste Spiele: Samstag, 18. Juli, 14 Uhr: Herren 30/1 gegen TC Karlstein umd Herren 50 beim TC Blankenbach. – Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr Herren 1 gegen TC Kleinwallstadt. hs

