„Herbstvergnügen“ verbreitet gute Stimmung

Wertheim.„Ich will noch mal“, ruft der vierjährige Paul aus Wiebelbach seinem Papa zu. Der steht am Rand des Kinderkarussells, genau wie der Papa vom vierjährigen Felix aus Kreuzwertheim. Beide reichen ihren Jungs die nächsten Fahrscheine – und ab geht die Post in einem hochmodernen Reisebus.

Vor den beiden sitzen Richard und Moritz in einem flotten Sportwagen. Die Jungen sind mit Mama Johanna Schiller gerade aus München bei der Omi Ursula Konrad in Wertheim zu Besuch.

Natürlich stand da ein Bummel über den kleinen Jahrmarkt auf dem Programm.

„Ich finde es schön, dass es einen kleinen Ersatz für die Messe gibt und besonders für die Kinder“, sagt Mama Johanna. Und sie erzählt, dass man es in München gerade genauso hält.

„Ich bin der Meinung, so wie es jetzt ist, ist es doch eine gute Lösung für alle – für den Schausteller, weil er endlich wieder raus kommt, die Menschen und für die Stadt, weil der Markt Leute in die Stadt bringt.“

Und auch Richard und Moritz drehen noch eine Runde – diesmal in einem Flugzeug.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020