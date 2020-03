Helios Dr. Bulle setzt sich durch

Bestenheid.Zum 17. Mal hat der Fachhandel für Gastronomie- und Großküchenausstattung die Leistungen seiner Lieferanten beurteilt. Die Auszeichnung der Sieger erfolgte jüngst auf der Messe „Intergastra“ in Stuttgart. Die Preise wurden in den Kategorien der Bereiche „Maschinen und Geräte“, „Gedeckter Tisch“ sowie „Projekt und Design“ verliehen, wobei sich jede dieser Kategorien noch einmal in fünf Segmente aufteilte. Insgesamt wurden somit 15 Preise verliehen.

Die Industrieunternehmen wurden in acht für den Handel relevanten Bereichen im Schulnotensystem bewertet. Diese Bereiche sind: technische Ausführung und Qualität, Reklamation, Lieferzuverlässigkeit, Kulanzverhalten, Vertriebspolitik, Verkaufsunterstützung sowie Ertragsrealisierung. Sie wurden nach ihrer jeweiligen Bedeutung unterschiedlich gewichtet. Die 80 Mitglieder des Fachverbandes waren im Dezember 2019 zur Abgabe ihrer Bewertung aufgerufen.

Das größte Feld mit insgesamt 30 Lieferanten war das Segment „Servier- und Küchenwerkzeuge“. Hier setzte sich die Firma Helios Dr. Bulle mit der besten Durchschnittsbewertung von 2,35 durch, wie das Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilt. Das Segment erreichte eine Durchschnittsnote von 3,11. Für Helios bestätigt das wiederholt überdurchschnittlich gute Abschneiden bei der Verleihung des Bestpartner-Awards, dass Produktqualität, Service und Vertriebspolitik optimal zu den hohen Anforderungen des professionellen Fachhandels passt.

Die Firma Helios Dr. Bulle ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Im Jahr 1909 im thüringischen Ilmenau gegründet, ist sie heute der älteste Isoliergefäße-Hersteller Europas. Derzeit stellt die Firma Helios mit zwei Standorten in Wertheim und einer eigenen Kunststofffertigung in Tschechien vor allem Isoliergefäße für professionelle Ansprüche im Hotel, Krankenhaus, Altenheim und in der Gastronomie her. Mit einer Exportquote von über 50 Prozent werden alle Regionen der Welt bedient.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020