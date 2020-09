Helfer für die Altenpflege

Wertheim/ Main-Tauber-Kreis.Erfolgreich bestanden haben 34 Schüler die Prüfungen der Altenpflegehilfe-Ausbildung am Johanniter Bildungszentrum in Wertheim.

In einer kleinen Feierstunde übergaben Schulleiter Stefan Dosch und die fachliche Leitung der Altenpflegeausbildung, Ursula Mack, die Prüfungszeugnisse unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dosch dankte in seiner kurzen Ansprache auch der Stadt Wertheim für die Möglichkeit, die schriftlichen Abschlussprüfungen in der Main-Tauber-Halle abhalten zu können. Dies war aufgrund der Vielzahl an Prüflingen und geltenden Hygiene- und Abstandsregeln erstmals erforderlich.

Acht der Absolventen werden als „Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer“ ins Berufsleben starten. Für andere Schüler war die Prüfung ein Zwischenschritt, zum Altenpflegeexamen. Einige nutzen auch die Gelegenheit und beginnen im Anschluss die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Die Absolventen

Die Absolventen und ihre Ausbildungsstellen: Beate Frase (Care Pflegedienst, Hösbach), Franziska Ehrmann (Baulandhaus, Hardheim), Luisa Lauff, Johannes Lauff, Simone Olm (Haus Theresa, Großwallstadt), Julian Trabold (Kreisaltenheim Amorbach), Luca Engert (Adam-Rauscher-Haus, Tauberbischofsheim), Maren Ohlsen (ASB Pflegezentrum, Buchen), Ramona Keupp (Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim), Stephanie Pankrats (AWO Weilbach), Janina Ullmann (Haus Heimberg, Tauberbischofsheim), Natascha Gerigk (Haus St. Anna, Külsheim), Alina Oreja, Ana-Cristina Magalhaes-Müller (Geriatriezentrum Walldürn), Ana-Rosa Hehn (DRK, Tauberbischofsheim), Richard Okoth, Dunja Toderan (Haus Rosenglück Kreuzwertheim, Mahamadou Drammeh (Helfende Hände Esselbach), Basil Nahar, Tanja Oetzel, Alice Abu Issa, Kata Keki (Pflegedienst Jens Müller, Wertheim), Sarah Schmidt (Die Johanniter, Grünsfeld), Christel Bauer, Lisa Arendt (Pflegedienst Thum, Tauberbischofsheim), Lucca-Pheline Keil (Diakoniezentrum Wohnstift Hofgarten), Jacqueline Dungl, Daniel Nikolic (Ev. Sozialstation Wertheim), Daniel Senger, Selina Blachnik (Die Johanniter, Tübingen), Ewelina Witkowska (Johann-Bernhard-Mayer Seniorenheim, Lauda), Omar Suleiman (Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim), Natalie Hellinger und Beyza Yilmaz (Haus am Röderstein, Großrinderfeld). joh

