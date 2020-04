Heinz Ott wird 85 Jahre alt

Heinz Ott feiert heute seinen 85. Geburtstag. © FN-Archiv/Susanne Marinelli

Bestenheid.Der frühere Stadtrat und Busunternehmer Heinz Ott feiert heute seinen 85. Geburtstag. Sein Name ist in Wertheim allseits bekannt, prangt er doch an den vielen Bussen, die durch die Stadt fahren. Das Unternehmen wird mittlerweile von seinen Kindern geführt.

Heinz Ott kam in Würzburg zur Welt und wuchs in Waldbüttelbrunn auf. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, arbeitete als Lkw- und Omnibusverkäufer. Auf einer Abendschule eignete er sich kaufmännische Kenntnisse an.

1965 übernahm er den Omnibusbetrieb Mayer. Wenig später erwarb er den ersten Reisebus, im Jahr 1970 die Firma Dosch und die Linie Würzburg – Wertheim – Hundheim. Stadtverkehr und Linien brachte Ott 1993 in den Verkehrsverbund Main-Tauber ein.

Sieben Legislaturperioden – bis 2014 – gehörte er für die CDU-Fraktion dem Wertheimer Gemeinderat an, also insgesamt 35 Jahre. So konnte er die Arbeit von drei Oberbürgermeistern begleiten: Karl-Josef Scheuermann, Stefan Gläser und Stefan Mikulicz. Seine erste Sitzung im Wertheimer Gremium hat Ott im Alten Rathaus, heute Grafschaftsmuseum, erlebt, „da haben noch die Holzdielen geknirscht“. „Nebenbei“ war er zudem von 1989 bis 2004 mit kurzer Unterbrechung im Kreistag vertreten.

Von Anfang an hat er dabei im Bauausschuss des Gemeinderats mitgewirkt, war aber auch viele Jahre im Messeausschuss und in verschiedenen Eigenbetrieben aktiv. Otts Prinzip während seines kommunalpolitischen Engagements lautete: „Ich bin von den Bürgerinnen und Bürgern Wertheims gewählt und muss sie auch entsprechend vertreten“. Dies sagte er in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten anlässlich seines Ausscheidens aus dem Gremium. wei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020