Heilige Messen und Prozession

Bronnbach.Das Patrozinium der Klosterkirche in Bronnbach wird am Samstag, 15. August, mit zwei feierlichen Gottesdiensten um 10.30 Uhr und um 18.30 Uhr zum „Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel“ gefeiert. Wie das Landratsamt mitteilt, findet bei beiden Messen mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie, die in Bronnbach leben und arbeiten, eine Kräuterweihe statt. Darüber hinaus beteiligt sich der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die Komturei St. Bonifatius Walldürn, an den Feierlichkeiten in der Maria geweihten Klosterkirche Bronnbach.

In diesem Jahr wird Prior Pater Artur Schreiber MSF, der Prior der Hausgemeinschaft der Patres in der Erzdiözese Freiburg, als Zelebrant und Festprediger die Abendmesse mit Kräuterweihe um 18.30 Uhr halten. Der Gottesdienst wird von Regina Oetzel und dem Bronnbacher Bläserensemble musikalisch umrahmt. An den Abendgottesdienst schließt sich eine Prozession um das Kloster an. Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen wird keine Blaskapelle die Prozession begleiten. Auch der Stehempfang im Anschluss an die Prozession entfällt.

Aufgrund der Vorschriften können rund 130 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen. Die Kräuterbüschel können wie gewohnt vor dem Altar abgelegt werden.

Wie viele andere Zisterzienserkirchen ist auch die Bronnbacher Klosterkirche Mariä Himmelfahrt geweiht. Die Tradition des Festes zu Ehren dieses Anlasses ist jedoch wesentlich älter. An diesem Tag wird nicht nur die besondere Stellung Marias im Heilsplan Gottes betont. Es sei gleichzeitig eine Zusage an alle Menschen: So wie die Mutter des Herrn mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, so werden alle Verstorbenen ganz und gar, also auch mit ihrem irdischen Körper, in den Himmel gelangen, heißt es in der Ankündigung.

Die beiden feierlichen Gottesdienste zum „Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel“ sind ein Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr. Weitere Informationen zur Rubrik „Religiöses Bronnbach“ gibt es unter www.kloster-bronnbach.de im Internet. lra

