Heilige galt als fürsorglicher Wohltäter

In der Klosterkirche gedachte man am Sonntagvormittag dem Heiligen Hubertus. Die Missionare von der Heiligen Familie MSF hatten zur althergebrachten „Hubertusmesse“ eingeladen.

Bronnbach. Pater Adam Wachnio zelebrierte den wiederum erbaulichen Gottesdienst, unterstützt von den Jagdhornbläsern der Kreisjägervereinigung Wertheim. Der Gottesdienst zeigte sich als anregende Kombination von Besinnung, Wort und Musik.

Der Pater begrüßte die Gottesdienstbesucher aus nah und fern, ebenso die Bläser, die vor Gott und der Gemeinde dienten. Der Glaube an Gott, so der Pater, sei die Antwort des liebenden Menschen an die Schöpfung. Christus erinnere an das Gebot der Liebe zu Gott, diese finde Erfüllung in der Liebe zum Nächsten.

Das Evangelium stellte heraus, „du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken“. Ebenso wichtig sei, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.

Zu Beginn seiner Predigt sagte der Pater, er wolle über Hubertus sprechen und dies mit dem Evangelium verknüpfen. Pater Adam Wachnio erinnerte mit einer kurzen Vita an den heiligen Hubertus. Dieser habe als fürsorglicher Wohltäter gegolten. Der Legende nach habe Hubertus am Karfreitag gejagt, einen prächtigen Hirsch mit einem Kreuz im Geweih gesehen. Hubertus habe sich zum Herrn bekehrt und sei der Schutzpatron der Jäger geworden.

Der Prediger ging nochmals darauf ein, dass Hubertus am Karfreitag gejagt habe, also seien ihm andere Dinge als das Kreuz wichtig gewesen. Gott jedoch habe ihn in dem dunklen Wald gefunden. Gott wolle sich allen Menschen offenbaren, er verlange nach der Beziehung zu den Menschen. Der Pater betonte, Hubertus habe etwas Wunderbares erlebt, die Erkenntnis, Jesus stehe an erster Stelle in seinem Leben.

Bezug zum Evangelium

Der Pater bildete den Bezug zum Evangelium. Jesus sage, das Wichtigste sei, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und Denken. Die höchste Form sei, den eigenen Willen hin zu geben, mit Vernunft und Bewusstsein, mit einem „Vater, dein Wille geschehe“. Das zweite Wichtige sei die Liebe zum Nächsten, „du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst“.

Manche Menschen jedoch lehnen sich selbst ab, meinten, „ich bin ein Fehler“, so der Prediger. Das stimme nicht, denn Gott liebe die Menschen unendlich, auch mit ihren schlechten Seiten. Gott sage, „ich werde dich nie verlassen, ich liebe dich unendlich“. Nur wenn man sich selbst liebe, dann könne man auch seinen Nächsten lieben. Jesus helfe den Menschen, sich zu lieben und diese Liebe weiter zu spenden.

Die Fürbitten erinnerten daran, dass Gott die Menschen als besonderen Teil der ganzen Schöpfung geschaffen habe.

Die Fürbitten sprachen die Gedanken an, Landwirten und Bauern, Gärtnern und Jägern das Gespür für den Wert ihrer Arbeit zu erhalten, die Menschen umsichtig sein zu lassen mit den Grundlagen des Lebens, das Tier als lebendiges Geschöpf erkennen zu können. Wo Menschen sich von Tieren ernährten, solle Verantwortung sichtbar werden. Die abschließende Fürbitte galt allen, auf dass die Gemeinschaft nicht gleichgültig sei. Es folgte ein gemeinsames „Vater Unser“. Das Zeichen des Friedens geschah mit einem Wink an die nahe und weitere Nachbarschaft, hin zu den momentan örtlich Nächsten.

Nach dem Segen und dem „Jägermarsch“ spendeten die Gottesdienstbesucher Applaus als Zeichen der Dankbarkeit. Während des Gottesdienstes strahlte die Sonne im Freien und brachte durch die Fenster Licht auch in die Klosterkirche hinein.

Die Hubertusmesse war den momentanen Rahmenbedingungen entsprechend weniger besucht als ansonsten. Auf das jägerliche Schmücken des Altarraumes wurde ebenso verzichtet wie auf die dem Gottesdienst üblicherweise folgende Mahlzeit mit Wildgulasch. Die Jagdhornbläser (Leitung Eberhard Geiger) spielten in Minimalbesetzung und von der Empore aus, ließen solches Liedgut hören, welches der Größe der Besetzung angepasst war.

Montag, 26.10.2020