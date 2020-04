Hauptuntersuchung ist möglich

Wertheim/München.Zur Aufrechterhaltung systemrelevanter Funktionen führt TÜV Süd auch nach den beschlossenen Ausgangsbeschränkungen in Wertheim Hauptuntersuchungen durch. An den Prüfstellen und Prüfstützpunkten gelten die besonderen Maßgaben an Hygiene und Mindestabstände. Die Gesundheit und die Sicherheit seiner Kunden, Mitarbeiter und Partner hat für TÜV Süd höchste Priorität. „Wir handeln sehr besonnen und richten uns nach den Vorgaben der einzelnen Bundesländer“, sagt Christian Frenzel, Leiter des TÜV Süd Service Center in Wertheim.

„Nachdem Werkstätten ausdrücklich aufgefordert sind, den Betrieb aufrecht zu erhalten und die öffentlich-rechtliche Tätigkeit der Überwachungsorganisation als triftiger Grund zur Daseinsfürsorge und Aufrechterhaltung der Mobilität weiterhin betrieben werden soll, haben wir entschieden, auch unseren Service in den örtlichen Werkstätten weiter zu betreiben“, so Christian Frenzel weiter und ergänzt: „Wir stellen uns damit der Verantwortung für die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Lebens und kommen den Bedürfnissen nach, die sich aus dem täglichen Geschäft unserer Partnerbetriebe ergeben. Dabei hat für uns höchste Priorität, ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der erlassenen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen bei jeder Fahrzeugprüfung zu legen.“

Auf Grund der dynamischen Situation werden die Öffnungszeiten den Gegebenheiten angepasst. tüv

