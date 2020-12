Handwerker bereiten den Umzug der FN-Redaktion vor

Wertheim.Aufmerksamen Passanten ist es sicher aufgefallen: In den Räumen der Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 wird ordentlich gewerkelt. „Wir bauen für Sie in Wertheim um“, heißt es auf Plakaten an den Schaufenstern.

Das Team des FN-Reisebüros ist mittlerweile in die Filialen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim umgezogen. Die Reise-Kunden können sich künftig dort umfassend über das Angebot informieren lassen.

Individuelle Termine möglich

Individuelle Kundengespräche sind nach Vereinbarung aber auch in Wertheim weiterhin möglich. Termine können bei der Hotline des Reise-Service unter Telefon 09341/83222 vereinbart werden. Hier werden den Kunden auch alle weiteren Fragen zum Thema Reisen beantwortet.

Derzeit arbeiten Handwerker in den Räumen im Erdgeschoss, um sie fit zu machen für den künftigen Verwendungszweck. Hier wird ab Januar die Redaktion der Fränkischen Nachrichten beheimatet sein – noch näher am Geschehen und vor allem am Leser. Bis es jedoch soweit sein wird, ist das Team der Redaktion Wertheim nach wie vor im ersten Stock des FN-Gebäudes in der Maingasse 22 zu finden.

Ab Januar wieder geöffnet

Ab Januar können die Kunden der Fränkischen Nachrichten auch wieder die gewohnten Dienstleistungen des Verlags in Anspruch nehmen: Kartenvorverkauf, Anzeigenannahme, Verkauf der Abocard und von Einzelexemplaren der Zeitung. Auch Fragen zum Vertrieb werden beantwortet.

Während der Umbauarbeiten sind zudem die Anzeigenabteilung unter der kostenlosen Hotline 0800/3131008 sowie der Abonnenten-Service unter Telefon 0800/3131006 (ebenfalls kostenfrei) erreichbar.

