Wertheim.Mit den steigenden Infektionszahlen im Landkreis nimmt auch die Zahl der vom Gesundheitsamt verordneten Quarantänen zu. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat das städtische Ordnungsamt überprüft, ob sich die betroffenen Personen daran halten – und dabei festgestellt, dass der Großteil den Vorgaben nachkommt.

Mit den Worten „Hallo, hier ist das Ordnungsamt“ meldete sich Ordnungsamtsleiter Volker Mohr am Mittwoch und Donnerstag an vielen Gegensprechanlagen. Gemeinsam mit Heiko Strauß und Carmen Saalmüller hat er Wertheimer in Quarantäne zu Hause besucht – und überprüft, ob sie sich an die Vorgaben halten. Das bedeutet: Ob sie daheim anzutreffen waren. Denn bei einer angeordneten Quarantäne dürfen betroffene Personen das Haus nicht verlassen. Verstoßen sie dagegen, wird ein Bußgeld fällig. Der Regelsatz beträgt hierbei 650 Euro.

Von den momentan 44 in Quarantäne befindlichen Wertheimern konnten die Ordnungsamtsmitarbeiter insgesamt 25 einen Besuch abstatten. Davon haben sich 24 an die Quarantäne gehalten und waren zuhause. In einem Fall wird das Ordnungsamt ein zweites Mal auftauchen, um einen möglichen Verstoß auszuräumen. Insgesamt war Volker Mohr sehr zufrieden: „Die Wertheimer scheinen sich vorbildlich an die Quarantänepflicht zu halten.“

Die Quarantäne-Kontrollen fanden im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion statt, die das baden-württembergischen Sozialministerium beauftragt hat.

Die Aktion soll den Bürgern zeigen, wie wichtig es ist, sich an die Vorgaben zu halten. Nur so könne die Verbreitung des Corona-Virus gebremst werden. stv

