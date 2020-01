Hallenturniere des Fußball-Nachwuchses

Boxberg.Im Rahmen des „Spotex-Wochenendes“ wurden zwei Junioren-Hallenturniere in der Boxberger Umpfertalhalle ausgetragen. Am F-Junioren-Turnier der Geburtsjahrgänge 2011 und 2012 nahmen neben dem gastgebenden VfB Boxberg-Wölchingen noch Teams des TSV Schwabhausen, des TSV Assamstadt, des FC Grünsfeld und des FV Lauda teil. Am Nachmittag waren dann die E-Junioren (Jahrgänge 2009 und 2010) des TuS Großrinderfeld, des VfR Gerlachsheim, des FC Grünsfeld, des TSV Gerchsheim und des VfB Boxberg-Wölchingen am Start. Insgesamt waren dabei über 100 Junioren-Fußballer im Alter von sieben bis elf Jahren aktiv. Sie alle zeigten viel Engagement und große Fairness. Bild: Reichert

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020