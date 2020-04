Händler bereiten Öffnung vor

Wertheim.In der Wertheimer Innenstadt herrschte am Freitag deutlich mehr Betrieb als in den tristen Tagen zuvor. Angesichts der anstehenden Öffnung des Einzelhandels (Geschäfte unter 800 Quadratmeter) am Montag trafen viele Geschäftsinhaber Vorbereitungen.

Waren wurden angeliefert, um die Sortimente aufzufüllen. Und natürlich brachte der ein oder andere sein Schaufenster auf Vordermann. Die Landesregierung will bis Samstag den Händlern eine „Checkliste“ zur Verfügung stellen, um sie darüber zu informieren, welche Regeln einzuhalten sind, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf FN-Anfrage mitteilte. Bis dahin soll geklärt werden, wie mit Einkaufszentren umgegangen wird, und ob unter diese Kategorie das „Wertheim Village“ gehört. Dies war bis Redaktionsschluss am Freitag unklar. wei

