Haarmann 40 Jahre bei der Polizei

Wertheim.. Vor 40 Jahren begann Wolfgang Haarmann seine Ausbildung in der Polizeischule in Göppingen. Danach wurde er in den Streifendienst des Polizeireviers Wertheim versetzt, wo er bis heute seinen Dienst verrichtet. Der Polizeihauptmeister war neben seiner Tätigkeit im Schichtdienst auch als Praxisausbilder für junge Polizeibeamte aktiv. Außerdem begleitete er im Feuerlöschtrupp der Alarmhundertschaft Einsätze wie Demonstrationen und anderes. Außerhalb der Polizei ist Haarmann Gemeinderat im bayerischen Hasloch. Bild: Polizei

