Guter Vorsatz: Leben retten

Wertheim.Alle haben sie, die guten Vorsätze für das neue Jahr. „Jetzt spende ich auch“, könnte so ein Vorsatz sein. Der DRK-Blutspendedienst führt am Mittwoch, 15. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige, Alte Vockenroter Steige, eine Blutspendeaktion durch. Spender können als Lebensretter ins neue Jahr starten. Sie helfen Verletzten nach einem Unfall mit hohem Blutverlust, einem Patienten mit einer Krebserkrankung oder spenden lebensrettendes Blut für eine Herzoperation.

Sie helfen nicht nur Kranken und Verletzten, sie leisten auch etwas für ihre eigene Gesundheit. Bei jeder Spende kontrolliert der DRK-Blutspendedienst Puls und Blutdruck und misst den roten Blutfarbstoff (Hämoglobinwert). Im Labor werden die Blutspenden auf unterschiedliche Krankheitserreger wie HIV, Hepatitis B und C untersucht. Zur Unterstützung der guten Vorsätze verlost der DRK-Blutspendedienst unter allen Spendern in Baden-Württemberg und Hessen im Zeitraum vom 6. Januar bis 2. Februar insgesamt zehn Fitness-Uhren.

Blutspender sind zwischen 18 und 72, Erstspender höchstens 64 Jahre alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Alternative Termine und weitere Infos sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. Der Personalausweis ist mitzubringen. drk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019