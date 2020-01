Gute-Laune-Film mit Ohrwurmgarantie

Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino zeigt „Ich war noch niemals in New York“ am Donnerstag, 30. Januar. Die Verfilmung des gleichnamigen Udo-Jürgens-Erfolgsmusicals, das auf dessen zahlreichen Hits basiert, ist „ein charmant bunter und lebensbejahender Liebesreigen auf hoher See“, wie es in einer Filmkritik heißt. Beginn ist um 15 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim.

Chaos ist vorprogrammiert

Lisa Wartberg ist die Starmoderatorin einer erfolgreichen Promi-Show. Zumindest denkt sie das. Aber die Einschaltquoten sind schlecht und Lisa steht kurz davor, ihren Job zu verlieren. Eigentlich sollte sie sich nun ganz auf die Karriere konzentrieren. Doch genau das funktioniert nicht, weil ihre Mutter nach einem Unfall das Gedächtnis verloren hat und plötzlich nur ein Ziel kennt: Sie will nach New York reisen, weil sie dort noch niemals war.

Als sich die Mutter als blinder Passagier auf ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff schmuggelt und Lisa mit ihrem Maskenbildner ebenfalls dort landet, ist Chaos vorprogrammiert. Die Anwesenheit eines lebenserfahrenen Eintänzers, eines charmanten Bordzauberers und eines ordnungsliebenden Witwers nebst Sohn sorgen für große Gefühle.

Gemeinsame Initiative

Die Veranstaltungsreihe Seniorenkino ist eine Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Das Seniorenkino findet in der Regel am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Eintritt wird erhoben. Über das Filmprogramm informiert das Roxy-Kino unter www.roxy-wertheim.de auf seiner Internetseite. stv

