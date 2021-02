Buchen.„Gut leben im ländlichen Raum“: Unter diesem Motto findet eine Online-Konferenz mit Minister Peter Hauk statt. Auch in Zeiten von Corona bietet der CDU-Stadtverband gemeinsam mit der Jungen Union die Möglichkeit, sich über das Wahlprogramm der CDU Baden-Württemberg zur Landtagswahl, in einem virtuellen Zukunftsforum zu informieren. Die Themenvielfalt ist sehr breitschichtig und zieht sich über die Breitband- beziehungsweise Mobilfunkversorgung, den öffentlichen Nahverkehr, die medizinische Versorgung im Neckar-Odenwaldkreis und die Dorf- beziehungsweise Stadtsanierung. Auch werden Themen der Landespolitik, wie innere Sicherheit, Bildung, Finanzen, Klimaschutz und Landwirtschaft zur Sprache kommen. Das Forum öffnet am Freitag, 12. Februar, ab 19.30 Uhr. Anmeldungen oder Fragen per E-Mail an info@cdu-buchen.de. Danach werden die Zugangsdaten und eine Kurzanleitung zurückgemailt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021