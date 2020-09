Gültigkeit bis 2060 gewünscht

Wertheim/Dörlesberg.Die Erweiterung des Photovoltaikparks in Dörlesberg, der seit 2010 in Betrieb ist, war bereits im März diesen Jahres Thema im Gemeinderat und im Bauausschuss. Für diese Erweiterung müssen als nächste Schritte nun ein Bebauungsplan aufgestellt und die Öffentlichkeit beteiligt werden.

Innerhalb des Geltungsbereichs sind rund 80 Hektar mit Photovoltaikanlagen bebaut. Rund 12 Hektar sind noch frei. In absehbarer Zeit will der Eigentümer, das Unternehmen Ecosenergy (Nordhorn) auch dort weitere PV-Anlagen errichten. Weil die zulässige Rechtskräftigkeit des Bebauungsplans jedoch nur bis zum Jahr 2035 befristet ist, soll diese jetzt auf Wunsch des Eigentümers bis 2060 verlängert werden. Erfolge keine Verlängerung, würde sich der Bau und der Betrieb neuer Anlagen lediglich bis 2035 nicht amortisieren, erklärte Thomas Müller, Leiter des Referats Stadtplanung, Umweltschutz.

Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten bei zwei Enthaltungen zwar der Aufstellung des Bebauungsplans und der frühzeitigen Auslegung zu, diskutierten jedoch über die Länge der Gültigkeit des Bebauungsplans.

Als man im Jahr 2009 die Gültigkeit bis 2035 gefasst hatte, waren dies 24 Jahre. „Jetzt 40 Jahre in die Zukunft hinein zu planen, ist mir ein zu großer Schritt“, so Patrick Schönig (SPD).

Er gab der Verwaltung mit auf den Weg, mit dem Eigentümer zu klären, wie lange die Mindest-Laufzeit für eine Amortisation sein müsste.

Auch Richard Diehm (Grüne) gab zu, dass in diesem Fall „zwei Herzen in seiner Brust“ schlagen würden. Seine Fraktion wolle bis zur Gemeinderatssitzung am kommenden Montag einen Standpunkt zur Länge der Gültigkeit erarbeiten.

Baudezernent Armin Dattler wies darauf hin, dass die zur Abstimmung an diesem Abend vorgelegten Beschlüsse bisher ohne Laufzeit der Gültigkeit formuliert sind. Es sei kein Problem, dies im Laufe des Verfahrens noch nachzuholen.

Ob jedoch bis Montag bereits Aussagen des Eigentümers vorliegen, bezweifelte Dattler.

