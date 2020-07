Grundwasserbrunnen gut gefüllt

Die Wertheimer müssen sich keine Sorgen über die Grundwasserversorgung machen. Die Brunnen der Stadtwerke im Aalbachtal sind gut gefüllt, wie Thomas Beier dem Gemeinderat berichtete.

Wertheim. Die Fraktion der Bürgerliste hatte im September vergangenen Jahres den Antrag gestellt, den Grundwasserstand zu überprüfen. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag informierte der Stadtwerke-Chef Thomas Beier das Gremium über den Sachverhalt.

„Nach dem Rekordsommer 2018 war auch der Sommer 2019 ein sehr niederschlagsarmes Jahr. Wie ist hier die aktuelle Situation in Wertheim? In Zeiten des Klimawandels ist der Grundwasserspiegel systematisch und sensibel zu überwachen und der Gemeinderat frühzeitig auf mögliche Konsequenzen hinzuweisen“, hieß es in dem Antrag.

Thomas Beier erläuterte, dass für die Nachspeisung des Grundwassers vor allem die Wintermonate entscheidend seien. Vorteilhaft seien niederschlagsreiche Winter mit wenig Bodenfrost. Dann könne genügend Wasser versickern.

Der Winter 2017/2018 sei diesbezüglich eher ungünstig gewesen. Der Grundwasserspiegel habe sich kaum erhöht. In den vergangenen beiden Jahren (2018/2019) sei der Spiegel dann aber wieder deutlich gestiegen, führte Beier aus und verwies auf eine Grafik, welche die Entwicklung zeigte. Es gebe derzeit keinen Grund zur Besorgnis: „Das Wasser steht hoch in den Brunnen. Der Sommer kann trocken werden.“ Die Stadtwerke nutzen sechs Brunnen, die sich allesamt im Aalbachtal befinden. Durchschnittlich liefert der Versorger 1,1 Millionen Kubikmeter pro Jahr aus. In warmen, trockenen Jahren sind es nur rund zehn Prozent mehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020