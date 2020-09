Grünstreifen fällt Kaufpreis zum Opfer

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez berichtete auf der Sitzung des Fikuss am Montag, dass das Regierungspräsidium den Nachtragshaushalt genehmigt habe.

Einen Sachstandsbericht zur Integration der Eigenbetriebe in den städtischen Haushalt lieferte Fachbereichsleiter Helmut Wießner. Wertheim hat fünf Eigenbetriebe. Der älteste, die Abwasserbeseitigung, wurde bereits 1995 gegründet. Ziel war vor allem, durch einen eigenen Wirtschaftsplan mehr Transparenz zu schaffen und Aufgaben zu bündeln. Der Mehraufwand belaufe sich je nach Eigenbetrieb auf 2200 bis 2700 Euro pro Jahr, berichtete Wießner. Diese Kosten setzten sich im Wesentlichen aus Personalkosten zusammen. Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht hatte beispielsweise der Landkreis seine Eigenbetriebe in den Kernhaushalt zurückgeführt. Aus Sicht der Verwaltung mache ein solcher Schritt für Wertheim aktuell noch keinen Sinn, so Wießner. Unter anderem würde die Transparent leiden. Im ersten Halbjahr 2022 soll die Verwaltung erneut zum Thema berichten.

Stadtrat Manfred Busch (Freie Bürger) fragte, ob die neue Steuerschätzung, die von einem noch größeren Loch ausgehe, bereits in der Haushaltsplanung mit einkalkuliert sei. Die Stadt wolle die Umrechnung auf Land und Kommunen abwarten, erklärte Helmut Wießner. Der Nachtragshaushalt 2020 sei vorgelegt worden, die Haushaltsplanung für 2021 befinde sich in voller Fahrt.

Stefan Kempf (Bürgerliste) übte erneut Kritik am Trinkwasserbrunnen, den er als Herrera-Torrez-Gedächtnisbrunnen bezeichnete und der seinen Beobachtungen zufolge weniger als Trinkwasserquelle und mehr für Wasserspiele der Kinder diene. Diese würden zum Beispiel aus den Beuteln aus dem dort montierten Hundekotbeutelspender Wasserbomben basteln.

Mehrere Eltern hätten sie bezüglich der Hygienekonzepte an den Schulen angesprochen, berichtete Songrit Breuninger (Freie Bürger). Bei der Kommunikation habe es Probleme gegeben. Wießner entgegnete, dass die Eltern von den Schulen informiert worden seien und der Verwaltung keine Probleme bekannt seien, die nicht gelöst wurden. eli