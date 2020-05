Grüne wollen Umstellung auf Holzheizung prüfen lassen

Wertheim.Die Fraktion der Grünen hat bei der Stadtverwaltung den Antrag gestellt, bei allen Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften zu prüfen, ob eine Hackschnitzelverfeuerung möglich ist. Die Stadt Wertheim soll zudem in Abstimmung mit den Stadtwerken ein Konzept erarbeiten, um den Aus- und Aufbau von Nahwärmeversorgungsgenbieten in Verbindung mit Holzhackschnitzelverfeuerung zu forcieren. Hierbei sollen insbesondere die Möglichkeiten bei Straßensanierungen, Erneuerung der Kanalisation sowie von Versorgungsleitungen genutzt werden.

Die Stadt besitze 1600 Hektar auf dem etwa 600 000Kubikmeter Holz stehen, heißt es in der Begründung. In normalen Jahren würden nachhaltig 8000 Kubikmeter Holz genutzt und vermarktet. Nach mehreren Stürmen, Trockenjahren und großer Sommerhitze sei eine solche planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes nicht mehr möglich.

Vergleichsweise wenig Schadholz

Im Vergleich zu anderen Gemeinden gebe es in Wertheim wenig Schadholz.

Das liege zum Teil an den Waldhygienenmaßnahmen, die durch das Hackschnitzelheizwerk in Bestenheid kostenneutral durchgeführt werden könnten. Mit dieser Anlage habe die Verwaltung schon 1999 Weitblick bewiesen und eine Vorreiterrolle übernommen.

Der Holzmarkt habe seine Kapazitäten bereits jetzt um ein zigfaches überschritten, noch bevor die zu erwartende Borkenkäferkalamität zuschlägt.

Dies bedeute, dass die anfallenden Holzmengen der drei Hauptbaum-Arten Fichte, Kiefer und Buche nicht mehr verkäuflich seien. Bereits in den vergangenen Jahren habe sich der Stadtwald im Wesentlichen mit dem Verkauf von Eiche, Lärche und Douglasie finanziert. Dies ließe sich jedoch nicht unbegrenzt fortführen.

So wäre es an der Zeit, die Eigenverwendung von Holz zu forcieren, um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Möglichkeiten hierzu wären der Bau weiter Holzhackschnitzelanlagen auch in Verbindung mit dem Aufbau von Nahwärmenetzen.

In Wertheim gebe es zudem viele Privatwaldbesitzer, die mit dem Holzeinschlagsituation überfordert seien. Mit der Verwendung von heimischem Holz sei eine fast CO2-neutrale Beheizung möglich.

Die Stadt könne damit also einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020