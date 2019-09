Großer Ansturm beim Blick hinter die Werkstore

König & Meyer öffnete die Pforten und mehr als gedacht kamen. Die Neugier war groß, die Produktion des renommierten Unternehmens aus der Musikalienbranche in Augenschein zu nehmen.

Bestenheid. Irgendwann einmal, am Samstagnachmittag, machte sich doch eine leichte Erschöpfung bei Gabriela König bemerkbar. Da stand die Geschäftsführerin des Wertheimer Unternehmens König & Meyer in der Halle, die am Vorabend noch Schauplatz der festlichen Veranstaltung zum 70. Geburtstag des Musikzubehörherstellers war (siehe weiteren Bericht).

Doch ein langes Ausruhen war ihr nicht vergönnt. Denn um sie herum tobte das pralle Leben beim „Tag der offenen Tür“, den die Firma für Gäste, Mitarbeiter und Angehörige am Samstag ausrichtete und zu dem so viele Besucher kamen, dass über Stunden im Bestenheider Industriegebiet kaum ein Parkplatz zu ergattern war.

Es waren wohl Tausende, die die angebotenen Attraktionen genießen und auch einmal einen ausführlichen Blick in die Produktionshallen werfen wollten, in denen am Samstag, zumindest am Vormittag, gearbeitet wurde. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren alleine hier im Einsatz, um den Gästen das Unternehmen im „Echtbetrieb“ zu präsentieren.

Denen wiederum erläuterten kompetente Fachleute, darunter auch Gabriela König, bei geführten Besichtigungen, was an den einzelnen Maschinen gerade passiert und „was hinten herauskommt“. Pendelbusse, die stets sehr gut besetzt waren, brachten Interessierte hinauf in den Stadtteil Reinhardshof in das neue große Logistikzentrum und später wieder zurück.

Auf dem Firmenhof in Bestenheid und in besagter Halle waren darüber hinaus zahlreiche Stände aufgebaut, an denen man sich stärken, informieren und auch vergnügen konnte. Mitglieder der „Aktion Regenbogen“ verschönerten phantasievoll Kindergesichter, die Dertinger Musikanten spielten zur Kaffeestunde auf. Apropos Kaffeestunde: Das große Angebot an Kuchen stammte komplett aus den Backöfen der König & Meyer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur dabei, sondern auch an den Maschinen durch ihr Engagement glänzten.

„Um halb fünf Uhr habe ich als letzter heute Morgen die Halle abgeschlossen. Als ich wenige Stunden später zurückgekommen bin, war schon alles sauber und aufgeräumt“, berichtete Sebastian Sturm. Kein Wunder, dass Chefin Gabriela König zwischendurch zwar erschöpft, aber vor allem glücklich und zufrieden war. War es doch bestens gelungen, das renommierte Unternehmen von seiner besten Seite zu präsentieren. Und alle hatten dabei mitgemacht und an einem Strang gezogen.

