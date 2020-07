Große Wirkung trotz kleiner Summe

Freudenberg hat jetzt ein Freiluftmuseum. Darin zu sehen: ein Modell der Freudenburg, geschaffen von Ludwig Weiser.

Freudenberg. Eigentlich war für den besonderen Tag am Donnerstag eine Veranstaltung für alle Bürger Freudenbergs angedacht, mit Wanderung zur Burg und dortiger Feier. Die erlassenen Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie machten es nun aber erforderlich, dass der 2. Juli und die offizielle Eröffnung des Freilichtmuseums im kleinen Kreis stattfinden musste.

Das tat der Freude aber keinen Abbruch. Wie Bürgermeister Roger Henning erklärte, handelte es sich um einen besonderen geschichts-trächtigen Jahrestag für Freudenberg. „Am 2. Juli 1995 wurde die Freudenburg vom Fürstenhaus Löwenstein Wertheim-Freudenberg an die Stadt übereignet.“ Henning dankte der Burginitiative, deren Mitglieder in tausenden Arbeitsstunden das „Schloss“, wie die Freudenberger ihre Burg nennen, aus ihrem Dornröschenschlaf erweckten. Geschichte hautnah zu erleben, sei wehr wichtig.

Die Umgestaltung

Vor Öffnung des Museums ging er auf die Umgestaltung des Bereichs Burgweg 4 bis 6 ein, wo sich heute der Museumskubus befindet. Der Bürgermeister dankte Architekt Peter Farrenkopf für die Planungen dazu. Henning verwies besonders auf das Haus Nummer vier, das noch im Rahmen der Städtebauförderung Altstadt eins entstanden war. „Es zeigt, dass man auch modernen Wohnraum im alten Ambiente schaffen kann.“ Auch in den begrenzten Möglichkeiten der denkmalgeschützten Altstadt könne man sehr gut leben. Im Burgweg entfernt werden musste die ehemalige Scheune, die sich im städtischen Besitz befand. Sie war einsturzgefährdet. So trug man sie bis zur aktuellen Ebene ab. „Die gesamte historische Altstadt ist denkmalgeschützt. Wir wissen aber auch, die Lebensweise der Menschen hat sich massiv geändert.“ Man sei froh darüber, in der Altstadt Licht und Freiheit schaffen zu können.

In Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt über die Schaffung eines Mehrwerts wurde von der Behörde die Idee des Freilichtmuseums mitgetragen. Im Glaskubus kann nun das historische Modell der Freudenburg bestaunt werden, das Ludwig Weiser geschaffen hat und das bisher im Rathaus ausgestellt war.

Hinzu kommen historische Funde wie ein Mahlstein und ein restauriertes Schönbornwappen. „Beim Weihnachtsmarkt werden hier auch Krippenfiguren zu sehen sein“, versprach Henning.

Ziel des kleinen Museums sei es gewesen, Licht und Freiheit in der Stadt zu erhalten und Akzente für den Tourismus zu setzen. „Ich freue mich, wenn andere sich die Ausstellungsstücke ansehen.“ Diese sollen auch eine Motivation sein, vom Rathaus den steilen Weg mit 300 Stufen hinauf zur Burg zu gehen. „Es ist ein ganz toller Ort entstanden“, an dem man sich auch ausruhen könne. Dem Erbauer sei er für das Modell sehr dankbar. „Nun steht es an einem Ort, wo es noch besser sichtbar ist.“ Dank sprach Henning zudem der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken und ihrem Vorsitzenden Alfred Beetz aus. Auch eine kleine Maßnahme koste Geld. In diesem Fall seien es insgesamt 22 000 Euro gewesen. „Fördermittel machen solche Projekte für uns als finanzschwache Gemeinde erst möglich.“ Es seien in diesem Fall Fördermittel der EU. „Schön dass uns die EU als kleines Freudenberg etwas gibt.“

Henning dankte dem Landesdenkmalamt und allen beteiligten Firmen für die Unterstützung. „Mit einer kleinen Summe haben wir eine große Wirkung erzielt.“ Es sei generell wichtig, die Burg mit Leben zu füllen.

Ludwig Weiser ging auf die Entstehung des Modells ein. Für ihn sei es der „Lohn der guten Tat.“ Er baue solche Modelle schon seit Mitte der 70er Jahre, weil es ihm Freude bereite. So entstand unter anderem auch ein Modell der Wertheimer Burg. Der erste Schritt zum Modell sei eine umfangreiche Recherche in Literatur und alten Fotografien. „Am wichtigsten jedoch ist das genaue Betrachten vor Ort.“ Das eigene Vermessen einer ganzen Burg sei jedoch allein sehr schwierig. Als er das Modell der Freudenburg beginnen wollte, habe ihn ein Kollege aufmerksam gemacht, dass er sich mit diesem Anliegen an die Stadtverwaltung wenden könne. „Mit Unterstützung durch die Städte hatte ich bisher schlechte Erfahrung. Anders in Freudenberg“, lobte Weiser.Schnell habe er eine Antwort bekommen und die Möglichkeit auf zahlreiche Unterlagen zuzugreifen. „Das verkürzte die Recherchezeit enorm.“ Sonst dauere diese Phase bis zu einem Jahr. Auch während der weiteren Phasen sei die Stadt Freudenberg immer sehr hilfsbereit gewesen. Daher entschloss sich Weiser, neben dem Freudenburgmodell das im Wertheimer Grafschaftsmuseum steht, ein weiteres zu bauen und dies 2016 der Stadt Freudenberg zu übergeben. „Nur die Freundlichkeit ihres Rathausteams und deren Unterstützung sorgte für dieses zweite Modell“, betonte er. Er hoffe nun, dass viele Leute Freude am Betrachten des Modells haben und und vielleicht dabei etwas lernen können.

Das Modell besteht aus mehr als 1750 Einzelteilen. „Man braucht eine ruhige Hand, es macht aber Spaß.“ Bei der Recherche für den Modellbau lernt auch Ludwig Weiser sehr viel. So sei er beispielsweise über heute nicht mehr existierende Zugänge zur Burg überrascht gewesen.

Alfred Beetz freute sich, dass er nun die Förderplakette des Leader-Programms übergeben könne. Die Maßnahme falle in das Handlungsfeld „Wertschöpfung durch Tourismus“ und wird mit 60 Prozent der Gesamtkosten gefördert. „Es ist eine tolle Sache, was Sie hier machen.“ Lob gab es auch dafür, dass die Initiativen aus der Bürgerschaft kamen, so etwas wolle die EU sehen, meinte Beetz. Dem Modellbauer sprach er ein großer Kompliment aus.

Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgte Musikschullehrer Rainer Kern. Im Anschluss an die Reden führte Kurator Dr. Markus Maier durch die aktuelle Ausstellung in der Amtshausgalerie.

