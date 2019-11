Große Vielfalt handgefertigter Produkte

Die 13. Ausgabe des Freudenberger Weihnachtsmarkt bietet den Besuchern eine große Vielfalt.

Freudenberg. Der 13. Freudenberger Weihnachtsmarkt in und um das Amtshaus und im den Gewölbekellern findet am Wochenende, 14. und 15. Dezember, statt. Er ist am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Hobbykünstler und regionale Anbieter präsentieren ihre meist handgefertigten Produkte. Schmackhaft Deftiges erwartet die Besucher an beiden Tagen, sonntags schon zur Mittagszeit, danach gibt es Selbstgebackenes. Anschließend beginnt das abwechslungsreiche musikalische Rahmenprogramm.

Der Nikolaus erwartet die kleinen Besucher und in der „Weihnachtswerkstatt“ dürfen die Kinder nach basteln oder sich bei der Märchenstunde mit Norbert etwas vorlesen lassen. Die Besucher bekommen am Samstag von 20 bis 22 Uhr beim Weihnachtsbummel Livemusik von „famos – unplugged finest music“ im Amtshaushof geboten. stvw

