Gottesdienste mit den Sternsingern

Wertheim.Da aktuell keine evangelischen Gottesdienste sind, sind davon auch ökumenische Gottesdienste betroffen. Am Mittwoch, 6. Januar, findet daher um 10.30 Uhr in der evangelischen Michaelskirche Reinhardshof kein ökumenischer Gottesdienst statt.

Dafür findet am Mittwoch, 6. Januar, um 10.30 Uhr ein katholischer Gottesdienst mit einer Sternsingergruppe in der katholischen Kirche St. Venantius in Wertheim unter der Leitung von Pastoralreferentin Ute Zeilmann statt. Der Gottesdienst wird unter Einhaltung der bestehenden Abstands- und Hygieneregeln gefeiert.

Die Bestenheider Sternsinger werden 6. Januar um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Bestenheid mitwirken. Leider gab es dieses Jahr keine Haus-zu-Haus-Aktion. Die Sternsinger-Kinder freuen sich über einen Besuch im Gottesdienst und die Unterstützung des diesjährigen Projekts. Spenden sind nach dem Gottesdienst möglich.

Weitere Spendenboxen stehen noch bis 2. Februar nach Angaben der Verantwortlichen in folgenden Bestenheider Geschäften bereit: Bäckerei Frischmuth, Bäckerei Göpfert, Metzgerei Schmall, Post, Sparkasse und Volksbank.

