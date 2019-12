Gottesdienst zu Weihnachten

Unterschüpf.Ein Weihnachtsgottesdienst der Schule im Schloss wird am Freitag, 20. Dezember, in der katholischen Kirche in Unterschüpf gefeiert. Es geht um das Thema „Schenken- Geschenke sind Wege zueinander“.

In einem kleinen Jahresrückblick denken die Gottesdienstbesucher an die Menschen, die die Schule das ganze Jahr begleiten und unterstützen. Dazu zählen der Förderkreis und die Mitglieder von Round Table, die umweltfreundliche Becher gespendet haben.

Pfarrer Kolb wird den Gottesdienst zelebrieren und die Mädchen und Jungen der Schule im Schloss Unterschüpf werden mit Gesang, Trommeln und Texten weihnachtlich einstimmen. Die Öffentlichkeit ist dazu willkommen, heißt es abschließend in der Ankündigung der Verantwortlichen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019