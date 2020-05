Wertheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Wertheim lädt eigenen Angaben zufolge am diesjährigen Pfingstfest zu einer Premiere ein: Zum Gottesdienst im Autokino.

Dieser findet am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.15 Uhr im Autokino auf dem Parkplatz unterhalb des Schlösschens im Hofgarten statt und wird von den Pfarrerinnen Verena Mätzke, Cornelia Wetterich und Carolin Knapp sowie von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger gestaltet.

Da die Anzahl der Autostellplätze auf 110 begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung der Autos in einem der Pfarrbüros der Kirchengemeinde (im Stiftshof, im Hofgarten, in Bestenheid und am Reinhardshof) erforderlich.

Hier können auch weitere Infomationen erfragt werden. Wer angemeldet ist, wird gebeten, ein Gesangbuch mitzubringen. Singen ist an Pfingsten und im Auto ausdrücklich erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.05.2020