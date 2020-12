Gottesdienst auf Homepage abrufbar

Wertheim.Als Zeichen der Verbundenheit läuten am Heiligen Abend alle Kirchen des Evangelischen Kirchenbezirks um 17 Uhr gemeinsam das Weihnachtsgeläut.

Die Glocken verkünden in den Dörfern und Städten das Weihnachtsfest und laden alle Christen zum gemeinsamen Gebet ein. Viele Gemeinden haben dazu bereits Hausandachten verteilt. Ebenso besteht die Möglichkeit, einen Video-Weihnachtsgottesdienst aus der Stiftskirche in Wertheim über die Homepage des Kirchenbezirks (www.kirchenbez-wertheim.de) anzuschauen.

Aufgrund der hohen Infektions- und Todeszahlen haben sich bereits jetzt schon viele Kirchengemeinden schweren Herzens dazu entschieden, ihre Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen abzusagen.

Dekanin Wibke Klomp sagte dazu: „Klar ist, dass ab einer Inzidenz über 200 im Main-Tauber-Kreis grundsätzlich keine präsentischen Gottesdienste in unseren Kirchengemeinden gefeiert werden. Wir möchten als Kirchengemeinden ein Zeichen setzen und verzichten auf präsentische Gottesdienste an vielen Orten. So auch an der Wertheimer Stiftskirche oder den historischen Wehrkirchen in Eichel und Urphar.“ Und weiter fügte sie an: „Dieser Schritt tut allen Pfarrern, Diakonen und Kirchenmusikern sowie den Gemeindeleitungen ausgesprochen weh. Sie verstehen ihn jedoch als ein notwendiges Zeichen der Solidarität in der Pandemie. Unser Kirchengemeinden und Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Wochen auf diesen Fall intensiv vorbereitet. Es ist schade, dass viele der kreativen Ideen zum Weihnachtsfest, die in den vergangenen Wochen entstanden sind, wie Stationsgottesdienste oder Gottesdienste auf der Burg, am Mainufer oder auf Fußballplätzen, nicht umgesetzt werden können.“

Weil der Kirchengemeinde die Gesundheit aller und ein friedliches Weihnachtsfest am Herzen liege, rang man sich zu diesem Schritt durch. „Auch ohne präsentische Gottesdienste wissen wir uns als Christinnen und Christen in der Heiligen Nacht verbunden. Uns trägt das Wissen, dass das Licht der Weihnacht uns leuchtet und Zuversicht und Hoffnung schenkt, wo auch immer wir feiern“, so Klomp. pm

