Glück wartete hinter der Haustür

Bettingen.Die Hochzeit von Ingrid und Karl Breuninger fand am 13. Juni 1955 im Frankfurter Römer statt. Doch seine Heimat fand das Ehepaar in Bettingen. Insgesamt acht Haushalte der Großfamilie gibt es im Dorf. Am Samstag feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit.

Karl Breuninger wurde 1934 in einem Dorf in der Gegend von Schwäbisch Hall geboren. Nach der Volksschule lernte er den Beruf des Bäckers. Seine Frau Ingrid erblickte 1938 in Frankfurt das Licht der Welt, die Familie wurde dann aber während des Zweiten Weltkriegs nach Wertheim evakuiert. Ihre Mutter stammte aus Bestenheid.

Liebe auf den ersten Blick

Nach der Schulzeit fand sie mit 16 Jahren in einen Haushalt in Stuttgart eine Anstellung – genau in der Bäckerfamilie, bei der Karl Breuninger sein Geld verdiente. Nach dem Urlaub kam er an seine Arbeitsstelle zurück und als die 16-jährige Ingrid ihm die Haustür aufmachte, war es Liebe auf den ersten Blick.

Bereits ein Jahr später wurde 1955 geheiratet, im Römer. „Das war als Kind mein Schloss“, erzählt Ingrid Breuninger, warum sie diesen Ort wählten. Hinzu kam, dass sie inzwischen ihre Anstellung gewechselt hatte und bei einer Tante in Frankfurt lebte. Ihr gemeinsames Leben begannen sie in Schwäbisch Hall, wo Breuninger ein altes Haus erwarb und zehn Jahre in einer Bäckerei arbeitete. 1965, das Paar hatte bereits vier seiner sechs Kinder, ergab es sich durch Zufall der Umzug nach Wertheim. Ingrid Breuningers Mutter erwähnte beim Besuch in der Bäckerei Weiss, dass ihre Tochter einen Bäcker geheiratet habe.

Die Bäckerbesitzer suchten gerade einen Pächter und so war es ausgemacht. Von 1965 bis 1970 betrieb das Ehepaar die Backstube. Ein weiterer Sohn und die Tochter kamen in dieser Zeit zur Welt.

Nachdem 1970 ein Hochwasser erheblichen Schaden in der Bäckerei angerichtet hatte, beschlossen die Breuninger, das Bäckerhandwerk aufzugeben. Es sei eine schöne Zeit gewesen, erinnern sie sich, aber unter anderem das billigere Angebot im Supermarkt machte ihnen zu schaffen. Im selben Jahr bezogen sie das Haus in Bettingen, in dem sie noch heute leben. Karl Breuninger fand ein neues Betätigungsfeld im Güterverkehr der Eisenbahn.

24 Jahre bis zu seiner Pensionierung arbeitete er in Marktheidenfeld, Lohr und Würzburg und bekam als Lademeister mit der Zeit immer mehr Verantwortung. Es sei viel Arbeit, aber auch sehr schön gewesen, meint er rückblickend.

Kirchlich waren die Breuningers sehr aktiv. Er war Kirchenältester und sie leitete 30 Jahre die Frauenkreise in Urphar und Bettingen. Zunächst war sie nur für die Bastel- und Handarbeiten zuständig, ein Hobby, das sie bis heute leidenschaftlich betreibt. Als ihre Vorgängerin aufhörte, übernahm sie die Programmgestaltung komplett.

So las sie sich immer ganz genau in die Themen ein, denn sie wollte die Veranstaltungen fundiert führen. Nebenher arbeitete sie auch nach Aufgabe der Bäckerei, unter anderem zehn Jahre als Stubenmädchen in der schweizer Stuben. Viel Spaß macht den beiden die Gartenarbeit. Zum Beispiel pflanzen sie ihre eigenen Kartoffeln an.

Feier im Kreis der Familie

Sie seien zufrieden, wie ihr Leben gelaufen ist, sind sich die beiden Ehepartner einig. Inzwischen haben sie zwölf Enkel und acht Urenkel, die meisten leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Noch immer backt Karl Breuninger samstags Kuchen und die Familienmitglieder versammeln sich um den Tisch. Auch das Ehejubiläum werden alle gemeinsam feiern. Eine Enkelin, die Pfarrerin geworden ist, wird das Jubelpaar im Gottesdienst segnen. Und dann wird die Große Enkelschar gratulieren – und sicher hat die Oma dann wieder selbst gestrickte Kleidung für ihre Urenkel dabei. nads

