Glasmuseum verschiebt Vorträge

Wertheim.Das Grafschaftsmuseum verschiebt wegen der Corona-Entwicklung die für November geplante Vortragsreihe „Kultur, die was mit dir macht“. An vier Abenden sollten Kulturschaffende aus ganz unterschiedlichen Bereichen Einblick in ihre Arbeit geben und von interessanten Begegnungen erzählen. Die Vorträge werden im Jahr 2021 neu terminiert, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung informiert.

Damit entfallen zunächst folgende Veranstaltungen: Am Donnerstag, 5. November: „Ein Blick hinter die Kulissen eines Restaurators; am Freitag, 13. November: „Freiberuflich unterwegs im Kulturbereich – wie man mit Laptop und Nähmaschine herum und auch mal nach Amerika kommt“; am Freitag, 20. November: „Lissabon, Wien, Paris – Drei Stationen im Leben von Ellen Heibach sowie am Donnerstag, 26. November: „Kulturtourismus – Erfahrungen einer Würzburger Gästeführerin“. Auch der am 15. November geplante Termin mit Beratung und Annahmemöglichkeit von beschädigtem Porzellan wird auf nächstes Jahr verschoben. stv

