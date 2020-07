„Girls Only“ stärkt soziale Kompetenz

Marktheidenfeld.Sommer – vieles in diesem Jahr ist anders. Gleich bleibt jedoch das Bedürfnis der Kinder nach Aktivität und Gemeinschaft. So bietet die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Landkreises Main-Spessart mit Beginn der Sommerferien die Gruppe „Girls Only“ für Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren an. Das Ziel der Gruppe ist, in entspannter Atmosphäre die sozialen Kompetenzen der Mädchen zu stärken. Die Gruppe trifft sich in der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder, Würzburger Straße 12, in Marktheidenfeld. Die Treffen finden am 3., 4., und 5. August sowie am 10., 11. und 12. August jeweils von 9 bis 12 Uhr statt.

Die Gruppe kann nur als Ganzes gebucht werden, Kosten fallen an. Weitere Informationen erhalten Interessierte über das Sekretariat der Beratungsstelle unter Telefon 09353 7931580, im Internet unter www.erziehungsberatung-msp.de oder per E-Mail: Erziehungsberatung@Lramsp.de. Anmeldungen sind bis zum 27. Juli bei der Beratungsstelle möglich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.07.2020