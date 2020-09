Gewinn kontra Nachhaltigkeit

Einbrechende Erlöse aus dem Holzverkauf, anhaltende Trockenheit und steigende Aufwendungen – am Ende des Jahres 2019 blieb für den Eigenbetrieb „Wald“ ein leichtes Minus unterm Strich.

Wertheim. Ist der Wald ein reiner Wirtschaftsbetrieb, oder sind uns sein Kultur- und Erholungsfaktor etwas wert? Diese Frage muss sich die Stadtverwaltung mit Sicherheit in Zukunft stellen – so lautete das grundsätzliche Resümee der Sitzung des Betriebsausschusses.

Gab es Jahre, in denen die Waldwirtschaft einen satten Gewinn abwarf, muss inzwischen im übertragenen Sinn der Gürtel enger geschnallt werden. Der Leiter des Eigenbetriebs „Wald“, Matthias Kunze, und Forstrevierleiter Frank Teicke stellten am Montagabend den Jahresabschluss des Eigenbetriebs vor und beschrieben ausführlich die Herausforderungen.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt nur 7317 Festmeter (Fm) Holz eingeschlagen. Möglich gewesen wären laut Vorgaben 9000 Fm. Aufgrund der einbrechenden Preise am Holzmarkt hatte man sich in Wertheim zu diesem Schritt durchgerungen. Teicke sprach von einem Holzmarkt, der regelrecht in die Knie gegangnen sei.

Hauptsächlich wurden Douglasie (26 Prozent), Eiche (20 Prozent) und Buche (21 Prozent) eingeschlagen. „Diesen massiven Einschlag von Eiche und Douglasie können wir nicht ewig machen“, so Teicke. Allerdings rette dieses Einschlagsverhältnis der Baumarten im Moment die Situation, gab er zu verstehen. Denn Kiefernholz beispielsweise sei zur Zeit gänzlich unverkäuflich. Die aktuelle Waldbewirtschaftung bezeichnete er als zufällig. Eigentlich sei man nur dabei, den Schaden zu begrenzen.

Der Holzverkauf steuerte mit 554 697 Euro den größten Posten zum Gesamterlös bei, lag allerdings fast 30 000 Euro unter dem Plan. Gestiegen dagegen sind die Erlöse aus dem Hackschnitzelverkauf um 6300 Euro auf rund 26 000 Euro. Als Ursache werden längere Frostperioden angeführt.

Die Gesamtsumme der Erlöse wird von Kunze auf rund 638 000 Euro beziffert.

Dem standen Aufwendungen in Höhe von 646 000 Euro gegenüber. Sie lagen damit gut 12 000 Euro über dem Planansatz. Größter Posten bei den Aufwendungen waren mit 229 600 Euro die Personalkosten (weniger als geplant), gefolgt vom Materialaufwand und bezogenen Leistungen mit 224 660 Euro. So wurden beispielsweise Zäunungen und Anpflanzungen an Fremdfirmen vergeben.

Sind Erträge und Aufwendungen gegengerechnet, bleibt unter dem Strich ein Verlust von 7944 Euro. Wie Kunze erklärte, sei man in der Planungsphase von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Die Bilanzsumme, inklusive Anlage- und Umlaufvermögen, beläuft sich damit für das Jahr 2019 auf 15,7 Millionen Euro.

„Wir werden immer einen Wald haben, aber er wird in Zukunft anders aussehen“, sagte Teicke. Er wies darauf hin, dass im Wertheimer Bereich die Auswirkungen der langen Trockenperioden jedoch bei weitem noch nicht so dramatisch sind, wie in anderen Gegenden. „Im Harz ist alles braun. Uns geht es dagegen noch relativ gut“, sagte er. Die Bäume hier hätten immer unter Wassermangel gelitten, seien also in gewisser weise „stressresistent“. Inzwischen leide sogar schon die Buche unter der Trockenheit.

„Wenn wir die Nachhaltigkeit im Wald beachten wollen, wird es mit dem Gewinn irgendwann relativ schwierig“, so Teicke.

Rund 10 000 Pflanzen werden von den Mitarbeitern des Eigenbetriebs jedes Jahr gesetzt, darunter neben Douglasien, Tannen und Lärchen auch die Hoffnungsträger der Zukunft, wie Flatterulme, Elsbeere, Speierling und Zeder. Von 30 in der Stunde gesetzten Pflanzen wachsen 28 gut an.

Die Bitte des Gemeinderats Christian Ulzhöfer (Bürgerliste), beim Einschlag den Schallschutz des Waldes zu bedenken und deshalb die Hiebe in Abstimmung mit den Ortsvorstehern vorzunehmen, nahm Teicke dankbar an.

Richard Diehm (Grüne) bezeichnete Teickes Worte als ernüchternd. „Wir müssen uns auf allerhand gefasst machen“, sagte er und brachte seine Freude über die Zunahme der Hackschnitzelverkäufe zum Ausdruck. Diehm forderte eine digitale Karte, auf der die stadteigenen Waldflächen erfasst sind.

Sorgen dagegen macht sich Gemeinderat Ingo Ortel (SPD), ob das vorhandene Personal bei steigenden Aufgaben im Eigenbetrieb in Zukunft ausreichen werde. Gleichzeitig lobte er die hervorragende maschinelle Ausstattung des Eigenbetriebs.

