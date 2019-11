Gesundheitstag mit regionalen Partnern

Külsheim.Die Weberei Pahl in Külsheim veranstaltet am Samstag, 9. November, zum neunten Mal einen Gesundheitstag. Unter dem Motto „Gesund durchs Leben – Prävention – Therapie – Begleitung“ präsentieren sich dabei von 9 bis 18 Uhr verschiedene Unternehmen aus der Region. Mit dabei sind nach Angaben der Verantwortlichen: Pro Care, die „Alltagskiller“, Promedica Plus, Smovey, Reinhardshof-Apotheke und die DRK-Sozialstation.

„Der Gesundheitstag ist für uns keine Verkaufsveranstaltung“, betont Sonja Hefner, die für die Weberei Pahl die Veranstaltung organisiert. „Die Information und die Vermittlung von Wissen rund um das Thema ,Gesund durchs Leben’ stehen im Vordergrund“, erklärt Hefner weiter. Ein Höhepunkt des Tages wird die Neueröffnung des Bereichs „Häusliche Pflege“ sein. Getränke und Snacks stehen gegen eine Spende bereit. Den Erlös erhält die „Aktion Regenbogen“ für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019