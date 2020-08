Gestreiftes Gemüse gekostet

Wertheim.„Sind Tomaten immer rot?“ – Dieser Frage gingen acht junge Forscher am Mittwoch in den Ferien für Entdecker nach. Bei der gemeinsamen Aktion der Biolandgärtnerei Haas und der Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim war die Antwort schnell gefunden: „Tomaten gibt es in sehr vielen Farben, manche sind sogar gestreift.“ Die Kinder staunten in den Gärten der Gärtnerei an der Eichelsteige über die 400 Tomatensorten, die dort angebaut werden. Christiane Bauer und ihre Tochter Urte erklärten und zeigten ihnen dabei alle Stufen vom Samen über alle Pflegeschritte bis zur fertigen Tomate.

Kinder bringen Vorwissen mit

Außerdem wurden neben Tomaten auch besondere Produkte verkostet. Einige der Teilnehmer hatten selbst Tomaten im Garten gepflanzt und kümmerten sich um diese. „Unser Oma hat im Gewächshaus dafür die Pflanzen aus den Samen gezogen“, berichtete ein Geschwisterpaar. So brachten die interessierten Teilnehmer schon etwas Vorwissen mit. Einleitend lernten sie bei der Aktion zum Beispiel, dass die Tomate ursprünglich aus Süd-Amerika kam und von Christoph Kolumbus nach Europa gebracht wurde. Dort wird sie seit dem 15./16. Jahrhundert angebaut. Der größte Block des Vormittags nahm das Thema von der Anzucht bis zur Ernte ein. So lernten die Kinder, dass junge Tomatenpflanzen Wärme und Licht brauchen, sie erfuhren was Pikieren ist, und warum es nötig ist. Weiter ging es mit Tipps zum richtigen Topfen, Düngen und Gießen.

Die Kinder sahen die Tröpfchenbewässerung der Gärtnerei in Aktion. „Mit hängenden Blättern signalisiert die Tomatenpflanze, ich habe Durst“, sagte Christiane Bauer. Beim Gießen müsse man darauf achten, dass die Blätter nicht nass werden. Weiter wurden die Schritte Ausgeizen und Hochbinden zum Beispiel an Stäben erklärt. Auch die Bodenbearbeitung mit Mulchen und Jäten wurde besprochen.

Urte Bauer zeigte, wie man aus den Tomaten der Gärtnerei die Samen gewinnen kann. Nach dem diese ausgekratzt wurden, gären sie mit etwas Wasser einige Tage in einem Glas in der Sonne. Dadurch löse sich der Glibber von den Samen. Die Samen werden zum Schluss abgewaschen und getrocknet. Angeleitet durch einige Beobachtungsaufgaben durften die Kinder selbst auf Entdeckungstour durch die Gärten gehen. Dabei sahen sie neben den vielen Tomatenfarben, dass auch die Blätter ganz unterschiedlich sind. Sie sind spitz oder rund, mache auch behaart. Selbst die Formen der Tomaten waren ganz unterschiedlich.

Als Schadensursache bei Tomatenpflanzen wurden unter anderem Pilzkrankheiten, Schnecken, Wühlmäuse, andere Mäusearten, weiße Fliegen und manchmal auch Vögel aufgezählt. Die Kinder erfuhren zudem, was das besondere am Bioanbau ist und welche Vorteile er für die Umwelt hat. Die strengeren Auflagen der Bioverbände im Vergleich zum reinen EU Biosiegel wurden besprochen.

Beim Verkosten vieler Tomatensorten und Besonderheiten, wie einer gelben Tomatenmarmelade, zeigten sich die Kinder von der Geschmacksvielfalt begeistert. Diese gebe es bei Supermarkttomaten so nicht, war man sich einig. Zum Abschluss konnte jeder sein neues Wissen bei einem Quiz testen.

