Wertheim.Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet alle sechs bis acht Wochen im Haus der katholischen Sozialstation, Schützenstraße 13, statt. Alle Frauen und Männer, die in ihrer Familie einen Angehörigen pflegen, sind zu diesem Gesprächskreis willkommen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch über Themen des Alltags in der Pflege. Hier kann man von seinen Problemen erzählen und neue Impulse und Hinweise zur Erleichterung des Pflegealltags erhalten. Auch Angehörige von dementiell erkrankten Menschen sind willkommen. Der Gesprächskreis ist auch ein Ort zum Auftanken im anstrengenden Pflegealltag. Die Leitung hat Angelika Groß-Englert, Pflegemitarbeiterin.

