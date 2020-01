Gespräch und Quellenlektüre

Bronnbach.Mittels Quellenlektüre und gemeinsamem Gespräch sollen in einem Workshop die Ereignisse in Wertheim am Ende des Zweiten Weltkriegs beleuchtet werden. Der Workshop findet am Mittwoch, 29. Januar, von 18 bis 21 Uhr im Vortragssaal des Archivverbunds statt.

Am Karfreitag, 30. März 1945, wurde der heutige Wertheimer Ortsteil Nassig beim Versuch der deutschen Wehrmacht, die vorrückenden US-Streitkräfte aufzuhalten, zerstört. Die Stadt Wertheim entging am Ostersonntag, 1. April, durch das Hissen der weißen Fahne auf dem Bergfried einer ähnlichen Katastrophe. Zum Ablauf der Ereignisse dieses Tages gibt es mehrere Berichte, die sich in Teilen widersprechen.

Nach einem Impulsreferat sollen einige dieser Berichte gelesen werden. Durch die Analyse der Quellen in lockerer Gesprächsatmosphäre sollen die unterschiedlichen Deutungen des Geschehens herausgearbeitet werden.

Der Wertheimer Künstler Johannes Schwab hat im Auftrag der Stadt Wertheim ein Konzept zur Realisierung einer Gedenkstätte in Wertheim zur Erinnerung an die Ereignisse entwickelt.

Ein etwa zwei Meter hohes Modell ist beim Workshop ausgestellt. Der Künstler wird das Konzept der Gedenkstätte auch persönlich vorstellen. Eine Teilnehmergebühr wird fällig. Für Mitglieder des Historischen Vereins Wertheim frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung im Archiv bis 26. Januar 2020 erforderlich: 09342/915 92-0 oder stawertheim@la-bw.de.

