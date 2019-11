Gespräch mit Zeitzeugen

Marktheidenfeld.Zum dritten Mal laden die Stadt Marktheidenfeld, der Historische Verein Marktheidenfeld und Umgebung sowie die Stadtbibliothek zu einer Gesprächsrunde „Wie es früher war“ in die Stadtbibliothek ein. Die erste „historische Plauderstunde“ fand vor einem Jahr statt, die zweite im April.

Zeitzeugen der dritten Gesprächsrunde sind am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr Altbürgermeister Georg Fertig aus Altfeld und Bäckermeister Walter Otter aus Urspringen. Fertig, Jahrgang 1925, und Otter, Jahrgang 1931, erinnern sich an eine Kindheit in der Dorfgemeinschaft noch vor dem Zweiten Weltkrieg und erzählen von den Veränderungen seitdem. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019