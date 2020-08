Geschichten aus dem Schilderwald

Diebstahl, Unfallfolgen, Beschmierungen – die Liste der Ursachen für den Austausch eines Verkehrsschilds ist lang– auch in Wertheim. Und jährlich kommen noch etliche neue dazu.

Wertheim. In einer Pressemitteilung der Polizei war am vergangenen Montag folgendes zu lesen: „Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Staatsstraße 2309 wurde am Montag, 10. August, gegen 3.20 Uhr ein Pkw

...