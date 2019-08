Geschichte zum „Anfassen“ im Bronnbacher Archiv

Wertheim.Der größte Geograph der Neuzeit, wie Alexander von Humboldt auch gern genannt wird, wurde vor 250 Jahren geboren. Sein Sterbejahr liegt gleichzeitig 160 Jahre zurück. Mit 90 Jahren erreichte er ein zu dieser Zeit salomonisches Alter. Dafür mögen die viel und gerne zitierten guten Gene verantwortlich gewesen sein, aber auch seine geistige Regsamkeit, die er sich bis zum Ende bewahrt hat. Dies ist auch dem Schriftwechsel zu entnehmen, von dem sich ein paar Stücke im Staatsarchiv Wertheim erhalten haben. Doch wie kommen Sie dahin?

Es gab eine persönliche Bekanntschaft zwischen dem löwensteinischen Archivar, Historiker und Literaten Alexander Kaufmann und Alexander von Humboldt. Erstgenannter wurde 1817 in Bonn geboren und hielt sich 1850 in Berlin auf. Dort wurde ihm in akademischen Kreisen eine hervorragende Karriere vorher gesagt. In der Hauptstadt, wo er sich „aufs freundlichste aufgenommen“ fühlte und im Hotel London am Dönhoffplatz wohnte, schloss er Bekanntschaft mit einigen Größen der Zeit, zu denen auch Alexander von Humboldt gehörte.

Kaufmann war zu dieser Zeit immerhin schon 80 Jahre alt und hätte der Großvater des 32-jährigen Humboldt sein können. Doch Humboldt hatte Kaufmanns Abhandlung über Caesarius von Heisterbach gegenüber dem damaligen König von Preußen Friedrich Wilhelm IV. sehr gelobt und ihn zu sich eingeladen, wie der Historiker seiner Schwester Julie Hüffer im Mai 1850 in einem Brief mitteilte.

Damit war der Briefwechsel zwischen dem vielbeschäftigten Humboldt und dem späteren Wertheimer Archivar jedoch nicht beendet. Drei Jahre später bedankte sich Humboldt bei dem Archivrat für die Übersendung der „Mainsagen“, die Kaufmann in jenem Jahr herausgebracht hatte. Ein Jahr vor seinem Tod schreibt Humboldt einen längeren Brief nach Wertheim an Alexanders Ehefrau Mathilde Kaufmann, die ebenfalls literarisch tätig war. Darin erwähnt er lobend die „Mythoterpe“ der Archivrätin, in der sie aus dem Heidentum stammenden Legenden mit den christlichen in Verbindung gebracht hatte. Dieser Brief befindet sich heute im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar.

So wohl sich Alexander Kaufmann in Berlin fühlte – in einem Brief vom 27. Mai 1850 jubelte er noch, dass er weitere vier Wochen dort bleiben könne – reiste er im Herbst 1850 wieder aus Berlin ab. Auf dem Heimweg hörte er in Köln ein Konzert von Clara Schumann, deren 200. Geburtstag in diesem Jahr zu feiern ist. Eine gemeinsame Reise mit Humboldt nach Italien, die er in einem Brief aus Haid in Böhmen im August an seine Schwester Julie Hüffer in Münster noch für möglich hielt, kam nicht mehr zustande. Zu dieser Zeit befand sich Kaufmann schon in fürstlich löwensteinischen Diensten.

Von den Briefen Humboldts an Kaufmann sind vier im Staatsarchiv Wertheim erhalten. Sie können dort als Bestandteil des Nachlasses von Alexander Kaufmann jederzeit eingesehen werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019