Geplantes Eurohotel sorgte in Bettingen für Diskussionen

Bettingen.Der Bettinger Ortschaftsrat hat sich am Donnerstag zur ersten öffentlichen Sitzung des Jahres 2020 getroffen. Und hatte dabei gleich eine ziemlich umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten.

Kita ist erneut voll belegt

Den Anfang macht der Rückblick auf das vergangene Jahr. Als einen Meilenstein nannte Ortsvorsteher Ralf Tschöp die Fertigstellung der Kindertagesstätte. Um jedoch zugleich darauf zu verweisen, dass die Einrichtung trotz der Erweiterung bereits schon wieder voll sei. „Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass es zu einer angespannten Situation in Wertheim-Ost kommen könnte, sieht allerdings trotzdem keinen Bedarf, neue Kita-Plätze zu schaffen“, bemerkte Tschöp dazu.

Eine sichtbare Verbesserung sah er hingegen bei der Müllproblematik im Ort. „Es ist noch nicht perfekt, aber der richtige Weg“, so der Ortsvorsteher. Eine rasante Entwicklung hatte er beim Thema Wohnbebauung zu vermelden. „Die Bauplätze füllen sich mit atemberaubender Geschwindigkeit“, sagte Tschöp. Aktuell seien daher keine freien Plätze mehr verfügbar.

Mit Blick auf das Jahr 2020 sah der Ortsvorsteher allerdings auch keinen Zugzwang, ein weiteres Baugebiet auszuweisen. Und gab dabei zu bedenken, dass „wir momentan die Infrastruktur für mehr Leute nicht bieten können“.

Wenig finanzielle Mittel

Wenig Erfreuliches konnte der Vorsitzende der Ortschaftsrats beim Thema Haushalt zu berichten. Nachdem im vergangenen Jahr rund 440 000 aus der Stadtkasse in Erweiterung der Kita geflossen sind, wird der Geldsegen in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen.

So sind laut Tschöp bisher nur 15 000 Euro für die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses bereitgestellt worden.

Heiß diskutiert ist in Bettingen die Verkehrssituation im Ort. Wie sehr das Thema den Bürgern unter den Nägeln brennt, zeigten die zahlreichen Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

So beklagte etwa ein Bettinger Bürger, dass der Verkehr im Dorf überhaupt nicht mehr funktionieren werde, wenn die Firma Warema und das Eurohotel am Almosenberg ihre Pforten öffnen werden. Ortsvorsteher Tschöp versprach, an dem Thema dranzubleiben. Jedoch machte er auch klar, dass es keine schnelle Lösung geben werde.

Gute Nachricht hatte der Ortschaftsrat in Sachen Nahversorgung. So wolle sich die Lebensmittelkette Norma definitiv am Almosenberg in Bettingen ansiedeln. Jedoch gebe es noch einen Knackpunkt – die Verkehrsanbindung – der den Ausgang des Vorhabens beeinflussen könnte.

Eine lebhafte Diskussion entstand um den geplanten Neubau des Eurohotels in Bettingen. Ralf Tschöp führte aus, dass das Vorhaben die Baugenehmigung erhalten habe und dementsprechend auch realisiert würde. Der Ortschaftsrat habe zwar dagegen gestimmt, „aber ich habe der Stadt empfohlen, die Zulassung trotz dieses Votums zu erteilen“. Klingt auf den ersten Blick widersprüchlich, doch der Vorsitzende hatte eine plausible Erklärung für sein Vorgehen.

Hotelbau „mittlere Katastrophe“

So sei dem Hotelbetreiber bereits vor dem Antritt des jetzigen Ortschaftsrats eine Zustimmung zu dem Vorhaben suggeriert worden. Diese nun widerrufen wollte das Gremium auch mit Blick auf mögliche rechtliche Konsequenzen nicht. Das Hotel wird auf sechs Stockwerken 96 Zimmer beherbergen.

Bei den Bettingern kommt das Vorhaben indes nicht gut an. So beklagte ein Bürger, dieses sei eine „mittlere Katastrophe“.

Zum Abschluss der Sitzung des Ortschaftsrats stand dann noch die Ehrung regelmäßiger Blutspender auf dem Programm. Ralf Walentschka erhielt für 50 Spenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz aus den Händen des Ortsvorstehers. Daniel Tessmer wurde für 25 Spenden mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz ausgezeichnet.

